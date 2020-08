Conte e Ministri indagati per denunce Covid/ Chigi: “Avviso di garanzia? Atto dovuto”

Il Premier Giuseppe Conte assieme ai Ministri Bonafede (Giustizia), Di Maio (Esteri), Gualtieri (Economia), Guerini (Difesa), Lamorgese (Interni) e Speranza (Salute) hanno ricevuto una notifica di avviso di garanzia per diverse denunce pervenute alla Procura di Roma in relazione all’emergenza Covid-19. La notizia “bomba” arriva poco prima dell’ora di pranzo e rivela la trasmissione da parte della Procura al Collegio – il Tribunale dei Ministri – in base alle previsioni di legge: Conte e i ministri più dirimenti l’emergenza coronavirurs vengono così indagati anche se la pronta nota di Palazzo Chigi illustra la quasi certa archiviazione della stessa Procura: «La trasmissione da parte della Procura al Collegio in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. Nel caso specifico tale trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale l’Ufficio della Procura ‘ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare». Gli stessi Ministri del Governo giallorosso fanno sapere di essere a completa disposizione per le indagini e per chiarire tutte le eventuali specifiche d’inchiesta.

CONTE E MINISTRI INDAGATI PER DENUNCE COVID

Come riporta l’Agenzia Ansa uscita prima di mezzogiorno, il Presidente del Consiglio assieme ai Ministri Gualtieri, Speranza, Guerini, Di Maio, Lamorgese e Bonafede hanno ricevuto l’avviso di garanzia riguardante «un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma». L’avviso di indagine riguarda la trasmissione al Collegio dei Ministri «di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia». Dopo la desecretazione di alcuni dei verbali CTS nei giorni scorsi sulla prima fase dell’emergenza Covid-19 si apre così una nuova potenziale polemica contro il Governo Conte-2 sia nell’istituzione dello stato d’emergenza e sia sulle specifiche norme adottate nelle fase acuta della pandemia: in particolare, la mancata zona rossa ad Alzano e Nembro nella Bergamasca aveva fatto sporgere diverse denunce alla Procura della Repubblica. Con ogni probabilità all’interno delle denunce pervenute contro Premier e Ministri provengono dall’area di Bergamo, ma non solo come specifica – con le informazioni al momento in mano alle agenzie – l’avviso di garanzia per Conte e i suoi 6 ministri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA