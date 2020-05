Conte “elezioni Regionali a settembre”/ Referendum e Comunali: “data 13-14 settembre”

Pubblicità

Dopo i vari rinvii per l’emergenza coronavirus, il mese di settembre potrebbe seriamente diventare l’appuntamento elettore unico per recuperare Elezioni Amministrative, Regionali e pure il Referendum Costituzionale (sul taglio dei parlamentari, ndr): lo ha fatto intendere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti al termine della lunga giornata di informativa alla Camera e al Senato, ma dovrebbe essere anche il tema del prossimo Cdm tra stasera e domani. «Si sta lavorando a questa possibilità, non è il governo che decide, è una scelta condivisa», ha confermato il Capo del Governo a domanda specifica sulle Regionali a settembre.

Alle urne ricordiamo dovranno andare i cittadini di Toscana, Veneto, Marche, Puglia e Campania, oltre ai diversi Comuni sparsi lungo la Penisola, ma anche le Suppletive delle Politiche e infine l’atteso Referendum costituzionale rinviato dal 29 marzo a data da destinarsi per l’ovvia emergenza Covid-19. Restano ancora tantissimi dubbi sia sulle date – che costringerebbero ad una campagna elettorale in piena estate, già condizionata dalla crisi del turismo e dell’economia del Paese – ma anche sull’eventualità di un’election day previsto su così tanti appuntamento elettorali diversi tra contenuti e partecipazione nazionale.

LE IPOTESI SULLE DATE E L’ELECTION DAY

La decisione ultima dovrebbe arrivare entro martedì prossimo quando tornerà a riunirsi la Commissione Affari Costituzionali (fonte Corriere della Sera), ma nel frattempo opposizione e Governo litigano ancora sulla ipotesi finora circolate. La più preminente – riportata da Public Policy e sostenuta dalla relatrice M5s Anna Bilotti – vede un election day con elezioni Regionali, Amministrative e Referendum costituzionale tra il 13 e 14 settembre con eventuali ballottaggi il 27 e 28 settembre: un’altra ipotesi, meno probabile, vede nel 6 settembre la data idonea per la maxi tornata elettorale. Le Regioni al momento contestano la scelta (avrebbero voluto andare subito a luglio al voto, per evitare eventuali ripercussioni-seconde ondate del coronavirus in autunno che rischierebbero di far saltare ancora le elezioni) ma il parere del Governo sembra ormai orientato a indicare in settembre la finestra giusta per tute le scadenze elettorali.

L’election day, per via delle misure di sicurezza Covid-19 che vogliono comunque evitare grandi assembramenti alle urne – tenderebbe ad essere suddiviso in un voto fino alle 23 della domenica e in aggiunta anche il lunedì subito dopo fino alle 15. «Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15», riporta il testo dell’emendamento Bilotti presentato in Commissione Affari Costituzionali. «La campagne elettorale fatta in agosto o la presentazione delle firme attorno a Ferragosto lascia molto perplessi. Rischia di limitare pesantemente lo svolgimento di una campagna elettorale dignitosa e di limitare la partecipazione al dibattito elettorale e al voto stesso», riportano diversi deputati di maggioranza e opposizione all’Adnkronos.



