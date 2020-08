CONTE ESONERATO?/ Per l’Inter addio solo con dimissioni. Allegri alla finestra

Antonio Conte verso l’esonero? Oggi dovrebbe essere il giorno del giudizio in casa Inter, quello che dovrebbe portare il tecnico salentino a chiudere dopo una sola stagione la sua esperienza in nerazzurro. “Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l’Inter, non c’è astio. Ci sono vedute diverse.” Queste erano state le frasi pronunciate dall’allenatore dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia che avevano aperto lo scontro frontale. Non convinto del lavoro dei dirigenti nell’ultimo anno, che a suo avviso non avrebbero protetto nei momenti difficili né lui né la squadra, Conte, ha deciso di strappare ma dall’Inter non sono arrivate sponde. Troppo oneroso l’ingaggio del tecnico che ha ancora due anni di contratto in nerazzurro: la società vuole sfruttare questo faccia a faccia per capire quali siano le richieste di Conte e soddisfarle per proseguire.

CONTE ESONERATO? ALLEGRI PRONTO A SUBENTRARE, MA…

In realtà ci sarebbe già il piano B con Max Allegri pronto a tornare a lavorare al fianco di Beppe Marotta, dopo l’addio alla Juventus, ripercorrendo proprio le orme di Conte che da ex bianconero è andato ad allenare l’Inter, non senza polemiche. Ma la situazione è in definizione e soprattutto l’Inter si ritroverebbe non solo col pesante ingaggio di Conte, in caso di esonero, ma anche con un altro anno da pagare a Luciano Spalletti. Tre top trainer a busta paga sono troppi anche per le casse di Suning, con Steven Zhang che dopo il ko col Siviglia si era detto sicuro della possibilità di poter proseguire con Conte. E allora qual è di fatto la situazione in casa Inter? Nei piano della società l’addio con Conte sarà consumato solo in caso di dimissioni del tecnico, che sarebbero agevolate da una buonuscita molto leggera: niente a che vedere con la causa che ha portato a un maxi-indennizzo per l’allenatore dopo l’addio al Chelsea. E allora resta da capire quali saranno le mosse di Conte: sfruttare la voglia del club di confermarlo per voltare pagina e iniziare la sua seconda stagione all’Inter, oppure puntare i piedi e rinunciare a un maxi ingaggio? Da oggi ogni momento sarà buono per conoscere la verità…



