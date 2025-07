Scade il 15 luglio la clausola rescissoria di Moise Kean. E almeno fino a quella data si preannuncia bagarre di mercato tra top club.

Luglio è il mese centrale per il calciomercato. E tanti top club sono alla ricerca di un centravanti. Ecco gli intrighi

L’inserimento dell’attaccante nella lista dei desideri di Antonio Conte conferma la volontà del Napoli di ripartire con decisione, puntando su un progetto tecnico ambizioso e su giocatori in grado di garantire energia, talento e fame. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma i contatti sono avviati.

Prima di affondare il colpo, il Napoli dovrà però chiarire il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è destinato alla cessione, con diverse big europee interessate a lui. Juventus e PSG monitorano la situazione, ma la clausola rescissoria del suo contratto rappresenta un ostacolo non indifferente.

Un centravanti per il Napoli

Il calciomercato estivo del Napoli si arricchisce di un nuovo nome importante: Moise Kean. L’attaccante italiano, reduce da una stagione eccellente con la Fiorentina, è ora al centro dell’attenzione della società partenopea e del nuovo allenatore Antonio Conte.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro. L’obiettivo principale è costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato e per tornare a recitare un ruolo da protagonista in Europa. In questo contesto, l’ingaggio di un attaccante giovane ma già esperto come Kean potrebbe rappresentare una mossa strategica.

Antonio Conte conosce bene Moise Kean, avendolo seguito negli anni passati. Il tecnico è convinto che l’attaccante classe 2000 abbia ancora margini di crescita importanti e che possa essere valorizzato all’interno del suo sistema di gioco, che richiede punte dinamiche, fisiche e abili nell’attacco della profondità.

Attualmente Moise Kean è vincolato alla Fiorentina, ma la sua permanenza in bianconero è tutt’altro che certa. Dopo il prestito alla Fiorentina e un’annata non particolarmente brillante, il giocatore potrebbe lasciare Torino in estate. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria di circa 52 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Una cifra importante che potrebbe spingere il Napoli a valutare soluzioni alternative, come un prestito con obbligo di riscatto o l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza partenopea non avrebbe ancora avanzato un’offerta formale, ma i contatti tra le parti sono avviati e si parla già di un interesse concreto. E si profila un duello con il Milan, altra società alla ricerca di un centravanti. E, anche in quel caso, l’allenatore Massimiliano Allegri ha già allenato Kean e lo stima. Fino al 15 luglio, sarà bagarre.