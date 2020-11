Conte indagato per auto blu usata da fidanzata/ Olivia Paladino e il “caso” Le Iene..

Giuseppe Conte indagato. La notizia arriva come un fulmine anche se il cielo non è proprio sereno per il presidente del Consiglio. La procura di Roma indaga sull’uso della scorta e dell’auto di servizio da parte della sua fidanzata, Olivia Paladino. Stando a quanto riportato dal Messaggero, il fascicolo dell’inchiesta è stato aperto dal pm Carlo Villani ed è coordinato dall’aggiunto Palo Ielo. Nei prossimi giorni potrebbe essere inviato al Tribunale dei ministri ed è nato da una denuncia sporta dall’esponente e consigliera regionale di Fratelli d’Italia Roberta Angelilli. La vicenda risale al 26 ottobre scorso, quando Olivia Paladino fu inseguita da Filippo Roma, inviato de “Le Iene”. La fidanzata di Conte si rifugiò in un supermercato per sottrarsi alle domande della “Iena”. Il servizio comunque non è mai stato trasmesso, la notizia però trapelò tramite Dagospia. Le immagini sono state acquisite dagli inquirenti, che hanno sentito Filippo Roma. Si potrebbe ipotizzare un abuso di ufficio o peculato ma solo per l’auto blu.

CONTE INDAGATO: IL “CASO” OLIVIA PALADINO E LE IENE

Che la vicenda del servizio de “Le Iene” su Olivia Paladino fosse ingombrante lo avevamo capito dalla mancata messa in onda. Negli ambienti vicini alla trasmissione di Italia 1 si è parlato, secondo quanto riportato da Open, di un intervento dall’alto. Non è chiaro però cosa ci sia in quel servizio. Venerdì 30 ottobre il quotidiano La Verità pubblicò un articolo sull’Hotel Plaza di proprietà del suocero del premier Giuseppe Conte. Cesare Paladino sarebbe accusato da alcuni lavoratori di non pagare gli stipendi. Ma si parla anche di una notizia lanciata in agosto da Il Tempo, quella riguardante un articolo del decreto Rilancio che derubrica da peculato a sanzione amministrativa l’omesso versamento della tassa di soggiorno. Grazie a ciò Cesare Paladino ha richiesto la cancellazione di una sentenza con cui patteggiò un anno e tre mesi e la restituzione di 2 milioni di euro. La Verità citò pure un parapiglia di qualche giorno prima tra un inviato de “Le Iene” e Olivia Paladino, a cui Filippo Roma avrebbe chiesto informazioni in merito al presunto “favore” del premier.

In quel parapiglia la fidanzata di Giuseppe Conte si rifugiò in un supermercato di cui conosce i proprietari e chiede aiuto agli uomini della scorta, che sembrava essere quella di Palazzo Chigi. Da qui la denuncia di Roberta Angelilli alla procura di Roma. Secondo quanto riportato da Open, il premier sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe chiamato Giorgia Meloni per rimproverarla.



