CONTE INFORMATIVA CAMERA E SENATO/ Diretta video discorso: fase 2 e Dpcm riaperture

«Domani mattina (oggi, ndr) sarò prima alla Camera e poi al Senato per rendere un’informativa al Parlamento sulle misure per la nuova fase delll’emergenza Coronavirus. In diretta alle 9.30 e poi alle 12.30»: così ha annunciato ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla doppia informativa alla Camera (diretta video streaming dalle 9.30) e al Senato (dalle 12,30 sempre sui canali YouTube di Palazzo Madama). Si tratta del quarto appuntamento di rapporto costante tra il Capo del Governo e il Parlamento, questa volta per ribadire il piano di ripartenza stilato dall’esecutivo nella “fase 2-bis” dopo il Decreto Legge “quadro” sulle riaperture e il successivo Dpcm attuativo sulle riaperture in tutta Italia. «Non possiamo più aspettare, dobbiamo assumerci la responsabilità consapevoli dei rischi» diceva non più tardi di sabato scorso alla nazione presentando l’ultimo Dpcm. Lo scontro con le Regioni sulle regole da adottare per la riapertura di bar, ristoranti, negozi e parrucchieri è ormai alle spalle, mentre non si placano le proteste dai settori di turismo, alberghi, cinema e spettacolo per la gravissima crisi economica che i decreti del Governo non risolvono minimamente.

DPCM RIAPERTURE E PIANO FASE 2

In attesa dello sblocco di tutti gli aiuti economici contenuti nel Decreto Rilancio (pubblicato solo nella notte tra martedì e mercoledì) per lavoratori e imprese, il Presidente del Consiglio nella sua informativa oggi al Parlamento proverà a tracciare il piano della fase 2 potenziata spiegando soprattutto i punti di maggiore perplessità legati alle “tre T” (test, tamponi e tracciamento) che così poco convincono gli esperti scienziati e gli stessi enti locali. In un Paese malato di coronavirus e di economia, dopo più di 2 mesi di lockdown, la ripartenza è d’obbligo e il Premier Conte si gioca di fatto tutto nei prossimi mesi con la speranza che davvero il sistema Italia possa tornare a “correre”: nel mezzo, i timori per una seconda ondata di contagio ci sono ancora tutti, per questo ieri è stato lo stesso Capo del Governo a richiamare la cittadinanza a maggiore responsabilità nei luoghi di movida cittadina.

«Io non ho tenuto a bada nessuno, tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Ognuno ha fatto il suo e sta facendo il suo. Però non è finita, eh… Chiariamolo: ora non è il tempo dei party o della movida. Abbiamo fatto saltare l’autocertificazione” perché “la curva epidemiologica è sotto controllo, però non è tempo dei party e degli assembramenti altrimenti la curva risale», ha spiegato ieri Conte uscendo dal Senato davanti ad alcune domande dei cittadini, «il virus è ancora in circolazione e nessuno pensi che siano saltate le regole di precauzione». Alla Camera e al Senato con il medesimo discorso Conte illustrerà le prossime date per gli spostamenti, il piano per il rilancio del turismo, il tema delicato dei “corridoi turistici” in Ue e ovviamente il piano epidemiologico con il monitoraggio costante di Iss e Ministero della Salute per individuare laddove possibile eventuali nuovi focolai con istituzione di nuove zone rosse.

“3 RIFORME INSIEME AL CENTRODESTRA”

Ieri si è risolta la complicata grana della sfiducia al Ministro Bonafede, con il Governo e lo stesso Presidente del Consiglio che hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che le “intemperanze” di Italia Viva sono state risolte con la votazione di Renzi e dei 17 senatori contro le mozioni anti-Guardasigilli. Questo non toglie che la maggioranza vive comunque di costanti tensioni interne, con divisioni nette anche su come impostare la fase 2 e la successiva fase 3 dei prossimi mesi: in merito al piano programmatico politico che Conte intende adottare una piccola anticipazione è stata fatta in una intervista a “Il Foglio” questa mattina in edicola. «Se l’opposizione ci stesse, ci può dire tre grandi riforme alle quali intende lavorare e sulle quali lei auspica di trovare in Parlamento un consenso capace di coinvolgere anche le forze dell’opposizione?» chiede il direttore Cerasa con il Premier Conte che non disdegna l’opportunità «Sono tanti i progetti di riforma su cui l’opposizione può offrire il proprio contributo. A partire dagli interventi normativi per accelerare i tempi dei processi a finire alla più ampia riforma per la semplificazione di tutto il sistema».

Per il Capo del Governo giallorosso con il decreto Rilancio si è intervenuti in maniera significativa su alcuni settori cruciali «destinati a lasciare una importante eredità. potenziamento del sistema e di tutto il personale sanitario, ma soprattutto agli investimenti nella scuola, nell’università, nella ricerca. Capitale umano, ricerca e innovazione saranno le leve fondamentali su cui il paese deve puntare per rinascere». Niente ipotesi concrete ma quantomeno un’intenzione di coinvolgere l’intero arco parlamentare per la ricostruzione del Paese: «Di fronte a un domani tutto da costruire, dobbiamo riorientare il nostro modello di formazione verso un sistema basato su un processo continuo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze, per edificare un paese più equo, più solidale, più verde». Al termine della giornata è stato convocato il Consiglio dei ministri alle ore 18: al momento all’ordine del giorno ci sarebbero solo le leggi regionali.





