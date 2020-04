Conte, informativa Senato e Camera/ Diretta video discorso: Mes, Consiglio Ue, Fase 2

Pubblicità

Dal 25-26 marzo, giorno dell’ultima informativa del Premier Conte al Parlamento, sono cambiate diverse cose per l’emergenza coronavirus in Italia: dal nuovo lockdown “prorogato” al 3 maggio fino agli accordi mancati in Europa sugli aiuti economici, la condizione del Covid-19 ha variato poi anche sul fronte epidemiologico con le prime risultanze “positive” viste nei dati degli ultimi giorni. Di tutto questo oggi il Presidente del Consiglio informerà Senato e Camera nel suo doppio discorso che anticipa il prossimo Consiglio Europeo del 23 aprile, ma non sarà una informativa “solo” economica. Il Parlamento, come del resto l’intera cittadinanza, attende novità sulla nuova “fase 2” che dovrebbe cominciare dal 4 maggio in poi.

Dopo l’accordo trovato con la cabina di regia del weekend passato, la task force guidata da Vittorio Colao sta ultimando le ultime direttive da esporre assieme al verbale del Comitato Tecnico Scientifico sul tavolo di Palazzo Chigi prima di prendere decisione ufficiale in merito al prossimo attesissimo Dpcm sulla fine lockdown. E così nell’Aula del Senato alle ore 15 è attesa la prima informativa di giornata del premier Conte: a seguire, attorno alle ore 17 (diretta video streaming sui canali YouTube del Parlamento) salirà anche alla Camera per raccontare ai deputati i contenuti del proposta italiana nel prossimo Consiglio Ue (leggasi Mes e eurobond) oltre ai prossimi step sulla fase 2 e i decreti economici attesi a questo punto per fine aprile.

L’INFORMATIVA PRIMA DEL CONSIGLIO UE: IL NODO MES

L’Italia si aspetta solidarietà e «non è possibile ritrovarsi di fronte a misure che, come è stato per la Grecia, richiedono ulteriori sacrifici inaccettabili»: così in queste ultime ore il Premier Conte si è pronunciato nelle interviste internazionali, specie alla tedesca Sueddeutsche Zeitung, per esprimere la contrarietà italiana allo schema “a 3 punte” per gli aiuti Ue raggiunti in Eurogruppo (Mes “light”, Bei, Sure) che per l’appunto non contengono l’ipotesi di bond comunitari per affrontare la crisi del debito che si ingigantirà con l’emergenza coronavirus. «Il Mes in Italia ha una cattiva fama […] Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da freno per l’Europa», ha spiegato Conte “forzando la mano” per provare ad ottenere spazio negoziale in corso d’opera nel Consiglio Ue del prossimo 23 aprile.

Di contro, il direttore del Mes Klaus Regling in un’intervista al Corriere della Sera ha promesso che la proposta del “nuovo” Fondo Salva-Stati non avrà le condizionalità della troika greca, suscitando il plauso di Pd, Renzi e anche di Forza Italia (che si stacca così dalla linea anti-Mes di Lega e Fratelli d’Italia): resta d sciogliere il nodo interno al Governo, con Conte che dovrà mediare l’ala più dura M5s (Di Battista e Fico) e restia all’utilizzo del Mes e alla bocciatura invece tutta europea degli eurobond. Conte ci proverà fino all’ultimo ma l’impressione è che alla fine in Consiglio Ue verrà varata la linea della Francia in accordo con la Merkel: Recovery Fund potenziato e più rapido possibile per “sostituire” quei bond mal digeriti dai “falchi” del Nord. Ieri il commissario Ue Gentiloni spiegava così la “linea” che potrebbe appoggiare anche l’Italia «il bilancio europeo è la strada per attivare strumento comune con cui raccogliere 1000 miliardi».

LA FASE 2 CORONAVIRUS: LE NOVITÀ

Dall’Europa all’Italia, l’informativa di oggi in Senato e Camera vedrà una parte sostanziosa dedicata dal Premier Conte alla prossima, possibile, riapertura del Paese dopo praticamente due mesi di lockdown per coronavirus: sono ancora diversi i punti da chiarire per capire la strategia di ripartenza dopo il disastro sanitario. Da più parti gli esperti del CTS spingono affinché si possano utilizzare massime precauzioni e test a tappeto per rendere più evidente la presenza di “immuni” al Covid ed evitare ondate “di ritorno” già in estate (mentre sembrano quasi scontate dal prossimo autunno, in attesa di conferme epidemiologiche): si pensa a istituire delle linee guida nazionali (stilate da Colao e dalla task force) ma non si escludono ancora le riaperture “differenziate” a seconda delle Regioni, osteggiato da Lombardia e Veneto che vorrebbero far riaprire le proprie città dal prossimo 4 maggio.

Per poter riaprire le aziende potrebbero dover compilare un’autocertificazione dove garantire al massimo sicurezza e materiali Dpi per i propri dipendenti: da definire poi anche le situazioni di negozi, bar, ristoranti (probabili aperture da metà maggio con “contenimento” garantito nelle metrature) ma anche del trasporto pubblico. I punti da dirimere sono ancora molti e bisognerà comprendere quale linea il Governo vorrà percorrere, se la fase 2 più immediata possibile per limitare il disastro economico già in corso o se quella più conservativa che miri a tenere monitorata con molta attenzione la situazione sanitaria, con misure semi-obbligatorie (app Immuni, test sierologici, tamponi di massa) che potrebbero essere inserite a breve nel nuovo Dpcm in preparazione a Palazzo Chigi.





