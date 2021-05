Conte lascia l’Inter/ Chiaradia: “Addio scritto, il nuovo allenatore…” (esclusiva)

CONTE ADDIO ALL’INTER, CHI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE?

Ancora un anno di contratto per Antonio Conte all’Inter ma un futuro certamente nebuloso, difficile. Il tecnico salentino non ha ricevuto le rassicurazioni che voleva dalla società nerazzurra, da Zhang. La sua partenza quindi potrebbe essere probabile, dopo aver vinto uno scudetto per così dire storico: in queste ore si parla di un addio imminente, addirittura nelle prossime ore, lasciando dunque in maniera anche sorprendente e dolorosa l’Inter.

Antonio Conte, addio Inter: contratto risolto/ Nuovo allenatore, i nomi sul tavolo

Un Inter che però dovrà trovare un successore al tecnico salentino che non lo faccia rimpiangere per niente, e non sarà facile visto quello che è stato fatto nelle ultime due stagioni. Mentre Conte, al contrario, non dovrebbe avere problemi a trovare un grande club dove andare ad allenare, verosimilmente all’estero. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Pietro Chiaradia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Gianluigi Donnarumma lascia il Milan/ Ufficiale, Maldini: "Strade si dividono"

Per Conte sarà addio all’Inter? Credo proprio di sì, che si vada verso un suo addio, una sua partenza dall’Inter. Conte dovrebbe lasciare la squadra nerazzurra.

Problemi di soldi o di programmazione la sua partenza? No, non è un problema di soldi, piuttosto in mancanza di un progetto serio Conte preferirà andarsene, lasciare l’Inter.

Dove potrebbe finire Conte? In Inghilterra, nella Premier League o anche al Real Madrid, qui potrebbe andare ad allenare in futuro.

Chi prenderà il suo posto all’Inter? Stankovic o Sergio Conceiçao, che rispettivamente alla Stella Rossa e al Porto hanno fatto molto bene.

SPALLETTI NUOVO ALLENATORE NAPOLI?/ Accordo vicino, firmerà un contratto biennale

Si potrebbe puntare anche su un nome emergente? L’Inter parte sempre per vincere, non può affidarsi a un nome emergente, non può puntare su un nome nuovo e soprattutto non in questo momento storico.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA