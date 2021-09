Conte “Luca Di Donna? Mai collaborato con me”/ “Non tollero mi si accosti a illeciti”

«Luca Di Donna non ha mai collaborato con me, non gli ho dato l’incarico da presidente del Consiglio, non so nulla della sua attività professionale»: così Giuseppe Conte replica a tono alle ultime inchieste apparse su “Domani”, “La Verità” e “Panorama”, rispondendo ad una domanda dei giornalisti a Pordenone. La presunta correlazione tra l’ex Premier e Di Donna, avvocato e presunto collaboratore di Conte fino allo scorso agosto, vedrebbe addirittura la Procura di Roma indagare su presunte operazioni finanziarie sospette.

Giuseppe Conte/ "Non sono affatto un moderato. Inchieste? Basta fesserie!"

«Lui, Alpa e Di Donna sono una triade indissolubile», aveva spiegato al “Domani” una fonte dello stesso studio in cui è cresciuto Giuseppe Conte e si è affermato come giurista civile. Ecco, a tutte queste illazioni il Presidente M5s risponde con durezza sempre dall’evento elettorale in Friuli: «C’è un giornale oggi, lo dico perché è autorevole, il Corriere della sera, che ha scritto che ha collaborato allo statuto del Movimento 5 Stelle e che avrebbe avuto l’incarico di redigere il progetto della scuola di formazione. Assolutamente no. Mai, mai convolto in nessuna forma e in nessun modo».

“Conte, il sistema di potere del leader M5s”/ ‘Domani’: “affari, cerchio magico e…”

LA REPLICA NETTA DELL’EX PREMIER

Mentre proseguono le indagini dell’antiriciclaggio e della Procura su Di Donna, Conte ribadisce anche nell’ultima intervista a “DiMartedì” del suo totale non coinvolgimento in affari e relazioni con l’avvocato ritenuto possibile nuovo capo della scuola di formazione politica del Movimento 5 Stelle. «Sui giornali inchieste su di me? Non sono più presidente del Consiglio, valuterò. Perché, è chiaro, da premier non ho mai mosso un dito contro la libertà di stampa, ora sono molto più libero: non diciamo fesserie, mi hanno accennato che le questioni sono sempre ricollegabili alle dichiarazioni di tal avvocato Amara e su questo io sono uscito subito, in piena trasparenza. Perché non potrei parlare di etica pubblica, se non chiarissi subito eventuali posizioni, eventuali insinuazioni. L’ho chiarito più volte: che nessuno si azzardi a parlare di questioni che mi riguardano illecite, perché non tollero più». Alla domanda del direttore di “Libero Quotidiano” Alessandro Sallusti proprio durante “DiMartedì” in merito alle potenziali indagini in corso, Conte ha risposto per le rime promettendo possibili querele qualora si dovesse ancora accostare il suo nome a Di Donna e alla presunta “rete di potere” che il “Domani” avrebbe scoperto nel ‘cerchio magico’ attorno all’ex Premier.

