Conte “Mes brutta fama, servono eurobond”/ Intervista a stampa tedesca: “Italia sola”

Pubblicità

«Il Mes in Italia ha una cattiva fama», la linea persiste per Giuseppe Conte ed è quella del “muso duro” (per ora a parole) contro il Fondo Salva-Stati in vista del prossimo decisivo Consiglio Europeo del 23 aprile dove il “pacchetto” di aiuti contro il coronavirus – Mes Light, Bei, Sure e ipotesi Recovery Fund – dovrebbe trovare una linea di accordo comune. Resta l’Italia e ancora una Spagna indecisa sul da farsi a rimanere per ora lontani dall’accordo completo, visto il “ko” degli eurobond anche negli ultimi voti al Parlamento Ue di venerdì scorso. Nell’intervista alla stampa tedesca presso il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, il Premier Conte ribadisce la propria contrarietà al Mes con le varie condizionalità, pur non chiudendo del tutto ad ipotesi davvero “light” (come ipotizzato oggi dal direttore del Mes Regling nell’intervista al Corriere della Sera): in serata il Presidente del Consiglio ha anche sentito telefonicamente la leader della Commissione Europea Ursula Von der Leyen per fare il punto sugli accordi per gli aiuti anti-Covid.

E l’impressione è che le distanze ci siano ancora: «Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati richiesti sacrifici inaccettabili perché ottenessero i crediti», spiega Conte alla stampa tedesca, lanciando un deciso “monito” al Governo Merkel e ai “falchi” dell’Europa del Nord che invece puntano tutto sul Mes anche data la scarsezza di risorse da mettere sul piatto in tempi rapidi (addirittura per i Recovery Fund proposto dalla Francia oggi Regling ha ipotizzato primi fondi non prima del 2021).

Pubblicità

CONTE ACCUSA L’UE “L’ITALIA LASCIATA DA SOLA”

«Molti Paesi europei hanno guardato finora soltanto ai propri vantaggi, la Germania ha un bilancio commerciale superiore a quanto prevedano le regole dell’Ue e con questo surplus non opera da locomotiva bensì da freno per l’Europa», attacca Conte ribadendo lo “schema” tenuto anche alla vigilia dell’Eurogruppo quando spiegò che l’Italia era pronta «a fare da sola» se non fossero stati approvati gli eurobond. Si tratta ovviamente di tattica politica per provare a “forzare la mano” e ottenere qualcosa (anche per l’Eurogruppo i risultati non furono certo ottimali per l’Italia, ndr): «L’Ue ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco, nello specifico attraverso l’emissione di titoli comuni. Viviamo il più grande shock dalla guerra e a questo anche l’Europa deve dare una risposta».

Alle garanzie del Mes senza condizionalità, Conte fa il “San Tommaso” e commenta «vediamo se davvero la nuova linea di credito sarà senza condizioni». Poi attacca senza remore quanto spiega che ad oggi è indiscutibile come «l’Italia sia stata lasciata sola. Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell’Unione europea, nell’Europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA