Conte/ “Obiettivo M5s stringere progetti col Pd, ma ci sono condizionamenti locali”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato intervistato ieri sera brevemente in occasione del programma di La7, In Onda. Nell’occasione i due conduttori Concita De Gregorio e David Parenzo, hanno incalzato l’ex presidente del consiglio sulle sue recenti dichiarazioni circa l’essere stanco e stressato per il ruolo di leader politico. A riguardo però Conte ha voluto mettere le cose in chiaro: “Lavorare per il bene comune è un impegno enorme, ma questo non significa che io sia stanco”.

Concita De Gregorio ha quindi ‘infierito’: “Altro che pre-pensionamento, lei non ha ancora cominciato”. Poi ha aggiunto: “In realtà presidente – lo interrompe la De Gregorio – si ha la sensazione che lei nella sua nuova versione debba ancora cominciare, attendiamo ancora il suo debutto. Quando comincerà?”. Pronta la replica dell’ex primo ministro italiano: “Ho iniziato adesso, ho iniziato in questi giorni dialogando con le persone. Riuscite ad avere una panoramica della piazza, c’è tanto calore, le persone hanno voglia di dare un contributo”, mostrando le immagini di Bologna e della folla accorsa per Conte.

CONTE: “IL NOSTRO OBIETTIVO E’ STRINGERE PROGETTI COL PD”

In studio la giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea, incalza quindi l’ex presidente del consiglio sull’alleanza con il Partito Democratico, e questi replica così: “Il nostro obiettivo è stringere progetti politici con il Pd, ma in alcuni casi bisogna tenere conto dei condizionamenti locali che non sono superabili nel giro di poco tempo”.

Quindi tocca a Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, che torna sulla questione stanchezza: “La fatica da leader del M5s è forse superiore a quella da premier, ma forse le apre una prospettiva diversa in relazione ai rapporti con gli elettori”. Conte replica “No assolutamente, io da premier mi sono speso tantissimo. Il primo anno ho fatto 40 missioni all’estero, poi è arrivato il Covid. Sono stanco? Il calore della gente è un moltiplicatore di energie”.

