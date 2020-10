Conte, oggi riunione con capi delegazione su Covid/ A vertice anche Boccia e Fraccaro

Riunione a Palazzo Chigi sul dossier Covid oggi, venerdì 9 ottobre 2020. Alle 19 è fissato l’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Alla riunione partecipano anche il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, secondo quanto riportato dall’Ansa. Il coronavirus sta accelerando in questi giorni, come peraltro confermato dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), quindi c’è l’intenzione nel Governo di valutare, anche in vista del nuovo Dpcm, le contromisure per arginare la diffusione del contagio. L’ultimo bollettino fornito dal Ministero della Salute ha segnalato 5.372 casi nelle ultime 24 ore, un nuovo balzo a fronte di oltre 129mila tamponi fatti. I numeri non sono paragonabili a quelli della prima fase dell’epidemia, ma senza dubbio invitano il Governo ad una riflessione, perché bisogna evitare di incrementare la pressione sul servizio sanitario nazionale.

CONTE E IL RETROSCENA SU MATTARELLA

La riunione di oggi a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza potrebbe essere anche l’occasione per fare il punto sugli errori da non ripetere. Secondo quanto rivelato da Italia Oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è preoccupato. Il retroscena rivela che sono quattro gli errori che il Quirinale addebita al Governo e che preferirebbe non si ripetessero più in questo momento delicato. In primis, si aspetta maggiore collaborazione con l’opposizione, a fronte dell’aperta ostilità vista finora. Inoltre, dal Colle si spera che stavolta si riescano a dare subito informazioni chiare ed univoche ai cittadini su quello che devono fare e non fare, anche per evitare di conseguenza continui duelli a distanza tra Palazzo Chigi e i presidenti delle Regioni. Il Capo dello Stato, inoltre, secondo quanto ricostruito da Italia Oggi, preferirebbe che venissero usati più decreti legge che Dpcm, che invece sono preferiti a Palazzo Chigi anche per tenere unita la coalizione nei momenti di difficoltà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA