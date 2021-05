Conte: “Patto M5s-Pd, Manfredi candidato sindaco a Napoli/ “Imboccata strada giusta”

E’ arrivato l’annuncio tanto atteso: Gaetano Manfredi è il candidato sindaco a Napoli dei giallorossi, tutto merito del patto stilato da Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Dopo l’iniziale no alla corsa da primo cittadino, l’ex ministro ha deciso di accettare la sfida. Ricordiamo che un altro dei papabili era il presidente della Camera Roberto Fico, che però ha chiuso definitivamente negli scorsi giorni.

«Napoli torna finalmente protagonista sullo scenario politico nazionale», le prime parole da candidato sindaco per Gaetano Manfredi, che potrà contare sull’appoggio del Centrosinistra unito e allargato nella sfida a Catello Maresca & Co: «Adesso possiamo partire tutti insieme per costruire la città del futuro. Un grande sforzo che deve mettere in campo le migliori energie della città. Ognuno deve fare la sua parte e io farò la mia».

MANFREDI CANDIDATO SINDACO A NAPOLI, PATTO CONTE-LETTA

A parlare di patto firmato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali è stato proprio Giuseppe Conte in un lungo post pubblicato su Facebook: «Napoli è da sempre una protagonista del nostro Paese, ma in questo momento storico è una città che presenta enormi criticità economiche e sociali. A queste criticità sentiamo il dovere di dare una risposta, dandoci da fare per rispondere ‘presente’ alle aspettative dei cittadini napoletani, a quelle dei suoi giovani, alle esigenze delle famiglie e delle imprese che la animano con passione». L’ex presidente del Consiglio ha ribadito che il patto non è né una mediazione al ribasso, né un compromesso: «È la convinzione di aver imboccato la strada giusta, è la dimostrazione che ciò che serve non è cedere a frettolose soluzioni e fusioni a freddo ma partire dall’analisi dei problemi e da qui trovare il ventaglio delle soluzioni per risolverli».

