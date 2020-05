Conte, riunione con capidelegazione/ Decreto aprile: oggi conferenza stampa o slitta?

Pubblicità

È slittata a oggi pomeriggio la riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, altri ministri economici e i capidelegazione delle forze di maggioranza. L’incontro, che doveva tenersi nella mattinata di ieri e poi è slittato in serata, è quindi sfumato. L’orario della riunione non è stato ancora definito ma, secondo quanto appreso dall’AdnKronos, che cita fonti di governo, dovrebbe tenersi nel primo pomeriggio. Sul tavolo c’è il decreto aprile, ormai slittato a maggio. «Ci sono molti nodi sul tavolo ancora da sciogliere», fanno sapere. Ieri mattina comunque c’è stato un incontro breve tra il presidente del Consiglio, Gualtieri e i capidelegazione della maggioranza, ma è servito a definire il metodo su come procedere, secondo fonti parlamentari. Le risorse in ballo sono tante, altrettanti i nodi da sciogliere. E infatti nelle scorse ore ci sarebbero stati vari incontri tra i tecnici per valutare i vari aspetti del decreto. Tutto è stato poi rinviato a oggi pomeriggio.

GIUSEPPE CONTE-CAPIDELEGAZIONE, GUALTIERI “MEDIATORE”

Questi nodi da sciogliere sul decreto aprile avrebbero scatenato nuove tensioni all’interno della maggioranza. Il retroscena è stato svelato dall’Huffington Post, secondo cui ieri mattina dopo un giro di interventi si è preso atto che non c’era il clima necessario per arrivare ad un testo condiviso. Sono partite quindi le riunioni bilaterali col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. In ballo ci sono 55 miliardi di aiuti per lavoratori, imprese, famiglie, sanità e Protezione civile, ma la coperta è corta a fronte delle richieste. All’ora di pranzo è stato deciso lo schema per gli incontri, ma il premier Giuseppe Conte ha poi chiesto e fissato una riunione collettiva per la sera, che però non si è tenuta ed è stata appunto rinviata a oggi pomeriggio. Pare che a dividere sia il Reddito di emergenza, con la bozza che è diventata elemento di discordia, perché doveva restare riservata e invece sarebbe emersa l’immagine di un decreto targato M5s. L’obiettivo è approvarlo a metà della prossima settimana, da valutare l’ipotesi di un’eventuale conferenza stampa del premier Giuseppe Conte nel caso in cui si riuscisse a sbloccare la situazione già nella giornata di oggi.



