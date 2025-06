I tifosi non l’hanno affatto presa bene, la cena con cui Conte vorrebbe strappare il campione alla Juventus viene presa come l’ennesimo tradimento.

In casa Juventus il clima è teso, e non solo per le questioni legate al mercato o alla programmazione estiva. Perché quando c’è di mezzo Antonio Conte, tutto si complica, tutto si infiamma.

L’ex capitano, ex tecnico e simbolo bianconero per una generazione di tifosi, continua a far parlare di sé anche ora che siede sulla panchina dei rivali più odiati della stagione che verrà: il Napoli. Dopo aver accarezzato – almeno secondo i sogni dei tifosi – un clamoroso ritorno alla Continassa, Conte ha scelto il Maradona.

La Juventus rischia una nuova beffa da Conte

La decisione di Conte che a Torino in molti hanno vissuto come un tradimento. E ora, a rincarare la dose, arriva un altro segnale che rischia di far saltare definitivamente i nervi all’ambiente juventino.

Nella serata di mercoledì, a Milano, è andata in scena una cena che sta facendo discutere. A tavola c’erano gli agenti di Federico Gatti, Dario Paolillo e Luca Carnaghi, e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Nome noto a Torino, perché proprio dalla Juventus è passato prima di approdare al club campione d’Italia.

Manna, grande estimatore del difensore centrale bianconero, avrebbe messo Gatti in cima alla lista dei rinforzi per la retroguardia azzurra. E come se non bastasse, Antonio Conte avrebbe dato il suo personale benestare, apprezzando il profilo del giocatore per la sua duttilità e quella grinta che non guasta mai nel suo calcio di trincea.

Federico Gatti, infatti, è uno di quei difensori che fanno comodo a qualsiasi allenatore. Fisico imponente, marcature feroci, capacità di adattarsi sia in una linea a tre che in una difesa a quattro. E soprattutto, non molla mai. Proprio il tipo di calciatore che Conte ama plasmare e inserire nei suoi sistemi ad altissima intensità. Eppure, da Torino la risposta non si è fatta attendere: Gatti non è sul mercato. La Juventus ha fatto sapere, in maniera netta, che non intende privarsi del suo centrale, considerato importante sia per l’equilibrio dello spogliatoio sia per il progetto tecnico di Thiago Motta.

Però, nonostante la smentita ufficiale, la sensazione è che qualcosa si stia muovendo. Il Napoli fa sul serio, e Conte sa bene che per iniziare il suo nuovo ciclo ha bisogno di uomini affidabili, che possano garantirgli un impatto immediato. Ecco perché Gatti rappresenta più di una suggestione. I tifosi bianconeri, nel frattempo, osservano tutto questo con crescente fastidio. Prima l’illusione di un ritorno romantico, poi l’approdo a Napoli, ora il tentativo di portare via uno dei pochi guerrieri rimasti nella rosa. Per molti è un film già visto, e il finale – purtroppo – rischia di non piacere nemmeno stavolta.