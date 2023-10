Conte: “Sì a coalizione progressista, ma sia seria”/ “Bene su salario minimo e stop ai tagli alla Sanità”

Giuseppe Conte sibillino sul posso ritorno del campo largo. Dopo la rottura decretata prima delle politiche del 2022, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno continuato a lavorare insieme a livello locale, con alleanze strategiche tra regionali e comunali. A livello nazionale, per il momento, nessuna intesa significativa, se non il classico dialogo tra partiti di opposizione. Nel giorno del Firma day promosso per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno di una proposta di legge sul salario minimo, il giurista ha messo da parte la definizione di campo largo preferendo la formula “campo giusto”. “Quando c’è la possibilità di costruire un progetto serio noi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate di campo largo come di una formula giornalistica, a noi non interessa. La coalizione deve nascere da un progetto politico concreto, affidabile, responsabile”, le sue parole da Napoli.

Conte: “Sì a coalizione progressista, ma sia seria”

Conte mira a raggiungere un’intesa sui temi, a partire dal salario minimo, che vedrà in prima fila l’opposizione quando il testo tornerà in aula il 17 ottobre. “Facciamoci sentire perchè il tempo dei no dei rinvii è finito”, l’appello dell’ex premier pentastellato. Convergenza anche sulla sanità: “Sulla sanità si sta giocando un capitolo determinante, dunque il tema è assolutamente elaborare alcuni punti e dialogare con le altre forze di opposizione, un confronto che contrasti i tagli e metta al centro la sanità pubblica”. Se il termine campo largo “fa venire l’orticaria”, ha proseguito Conte, resta da capire il margine di trattativa: “Il tema è assolutamente elaborare alcuni punti e dialogare con le altre forze di opposizione, un confronto che contrasti i tagli alla sanità e metta al centro la sanità pubblica e la rafforzi, la medicina territoriale e che restituisca allo Stato la capacità di organizzare la sanità pubblica e non la frammenti nelle varie regioni”, ha proseguito il leader 5 Stelle.

