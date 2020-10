Conte si avvicina e Merkel fa salto indietro/ Video: cancelliera “bacchetta” premier

Giuseppe Conte si avvicina ad Angela Merkel e la cancelliera tedesca fa un balzo all’indietro per evitare il contatto col premier italiano. Il siparietto è andato in scena nei giorni scorsi a Bruxelles in occasione del vertice europeo. La scena è stata documentata in un video che poi è diventato virale sui social e che vi riportiamo in fondo alla pagina. Nel filmato si vede Conte che tenta di avvicinarsi alla Merkel per salutarla, ma lei prima fa un salto indietro e poi alza le mani come a ricordargli che devono mantenere le distanze a causa dell’emergenza coronavirus. Del resto, la prudenza non è mai troppa, soprattutto in un momento in cui si teme una seconda ondata in Europa e stanno aumentando nuovamente i casi. Alla fine i leader politici di Italia e Germania si sono salutati a distanza. In particolare, la cancelliera tedesca ha preso l’iniziativa facendo capire al premier italiano che era sufficiente un “namastè”, il gesto indiano a mani giunte che è considerato il saluto più sicuro ai tempi del Covid.

CONTE E MERKEL, SALUTO DIVENTA SIPARIETTO VIRALE

È sembrato quasi un balletto, sicuramente un siparietto simpatico quello andato in scena durante i saluti tra Giuseppe Conte e Angela Merkel. I leader europei si sono confrontati l’1 e 2 ottobre a Bruxelles. Nelle prime fasi dell’incontro il premier italiano ha cominciato a gesticolare a distanza, poi ha provato ad avvicinarsi alla cancelliera tedesca per un “colpo di gomito”, ma la Merkel si è irrigidita e ha fatto il balzo all’indietro, ripetuto in maniera ironica dallo stesso Conte. Un inchino all’orientale ha poi posto fine alla scena. Evidentemente la cancelliera ricordava perfettamente i suggerimenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aveva sconsigliato il saluto con il tocco di gomito in quanto richiede un avvicinamento eccessivo tra le persone coinvolte. Si era parlato quindi di una mano sul cuore, un gesto che non si è palesato a Bruxelles in quanto non proprio formale.

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel backs away from Italian PM Giuseppe #Conte and indicates for him to respect #socialdistancing as he tries to greet her at the European Summit in Brussels #EUCO pic.twitter.com/ThWHPCXfV4 — AFP news agency (@AFP) October 2, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA