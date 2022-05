Conte, sondaggio choc: “perso 20% in 4 anni”/ Bufera M5s a 10 mesi dalle Elezioni

IL SONDAGGIO (RISERVATO) CHE TERRORIZZA IL M5S DI CONTE

Perdere oltre 20 punti percentuali in 4 anni non deve essere il miglior viatico possibile per le Elezioni Politiche previste a febbraio-marzo 2023 (salvo clamorosi colpi di scena/emergenze improvvise). Deve aver pensato questo Giuseppe Conte e il suo staff nel leggere il sondaggio riservato in merito al consenso attuale del Movimento 5Stelle, 4 anni dopo la vittoria clamorosa alle Politiche del 4 marzo 2018 con oltre il 30% ottenuto in tutto il Paese.

È lo “spiffero” di Dagospia a rivelare il contenuto di questo sondaggio “choc” interno commissionato, pare, dallo stesso Conte: i risultati sono imbarazzanti in quanto l’attuale forza elettorale del M5s non andrebbe oltre il 10,2%, dunque ben più di 20 punti percentuali persi rispetto alle Elezioni 2018. Una cifra di divario enorme che potrebbe essere alla base della particolare “linea Conte” di queste ultime settimane: anti-Draghi sulla guerra in Ucraina, profondamente critico sull’armare Kiev e rivendicante un ruolo non subalterno agli Stati Uniti per l’Italia.

BUFERA SU M5S E CONTE: IL NODO ELEZIONI POLITICHE

«Grandissima fibrillazione nel M5s», riporta ancora “Dagospia” in merito al sondaggio riservato che avrebbe ricevuto Giuseppe Conte negli scorsi giorni.

Rispetto ai fasti di quel 2018, con una campagna elettorale dominata da Beppe Grillo, Luigi DI Maio e Ale Di Battista, il M5s sembra aver perso non solo i voti ma anche la compattezza interna: è infatti del Movimento il record di parlamentari dimessi/espulsi/cambi casacca, con le forze parlamentari che non sempre trovano la quadra con i vertici, in primis Giuseppe Conte. Per il momento l’emorragia dei sondaggi resta sulla carta, anche se i dati di tutte le ultime Elezioni Amministrative di questi 4 anni non danno l’impressione che il Movimento possa ribadire un exploit alle Politiche 2023. «Ci stiamo estinguendo», era il commento di un deputato M5s lo scorso dicembre 2021 davanti ad un altro sondaggio impietoso sulla forza elettorale dei grillini. In quel caso – i dati erano del sondaggio Swg per La7 – il Movimento era al 13,9% con calo continuo di consensi: sono passati 5 mesi ormai, la guerra è esplosa nel mondo e la linea “pacifista” di Conte al momento non sembra aver conquistato nuovi elettori. Anzi…

