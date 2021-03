Conte Sperello di Serego Alighieri, discendente Dante/ “Ma avevo solo 6 di italiano”

Oggi è il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri nella data simbolica per la “morte”: a Oggi è un altro giorno è intervenuto come ospite Conte Sperello di Serego Alighieri, discendente del Sommo Poeta. L’astrofisico ha ricostruito la genealogia di famiglia: «Dante aveva diversi figli, uno si chiamava Pietro. Lui è rimasto a Verona, dove era stato Dante diversi anni. Lui è diventato un personaggio importante, era notaio, e nel 1353 ha acquistato un terreno in Valpolicella: questo terreno è tuttora di proprietà della mia famiglia».

Emanuel Caserio, la morte del fratello Edoardo/ "Appare spesso nei miei sogni"

Il Conte Sperello di Serego Alighieri ha poi aggiunto: «La linea non è sempre stata in linea maschile, a differenza di oggi, ma c’è stato un passaggio femminile: nel Cinquecento era rimasta discendente di Dante solo una donna, Ginevra. Lei sposò il Marcantonio di Serego: lasciarono al figlio le proprietà e Alighieri come cognome». E la dinastia non terminerà con lui: «Io sono nonno, ho due figli e tre nipoti, quindi ci sono la ventesima e la ventunesima generazione».

Rita Rusic/ "Vittorio Cecchi Gori organizzò per me dei provini di lavoro finti"

CONTE SPERELLO DI SEREGO ALIGHIERI, IL DISCENDENTE DI DANTE

Il Conte Sperello di Serego Alighieri ha poi parlato del “peso” della discendenza: «In famiglia questa cosa era molto nota, da bambino mio padre mi regalò un segnalibro che conteneva una frase della Divina Commedia. Per me è stato un po’ un problema questo cognome, al Liceo avevo una professoressa di italiano che mi tampinava: mi diceva che dovevo studiare di più perché ero discendente di Dante. Io le dissi che mi bastava il sei in italiano». Tra lui e Dante c’è un legame, che non è la poesia: «Quello che mi ha un po’ legato a Dante è la passione per l’astronomia, ho sempre lavorato in campo astronomico. Più avanti, dieci anni fa, mi sono riavvicinato a Dante per via dell’astronomia: anche lui aveva una grande passione per l’astronomia che traspare nelle sue opere».

LEGGI ANCHE:

MARIO E VITTORIA CECCHI GORI, FIGLI DI RITA RUSIC/ "Non ho fretta di diventare nonna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA