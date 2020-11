Conte, Superbonus e Recovery Fund: diretta video Fb/ I temi a “Generazione Energia”

Alle ore 10.30 scatta l’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle “Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso” alla presenza, tra gli altri, del Premier Giuseppe Conte e dei Ministri Sergio Costa (Ambiente), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico) e Riccardo Fraccaro (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). L’evento in diretta video streaming sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle sarà un’occasione per tracciare il punto sulle politiche messe in campo dal Governo in tema di green economy, a partire dal Superbonus 110%, dall’ecobonus sulle auto e dagli altri progetti che andranno inseriti nel prossimo Recovery Fund in arrivo dall’Europa. Esperti, membri del Governo e protagonisti del piano “Green New Deal” lanciato dalla Commissione Europea targata Ursula Von der Leyen, discuteranno dei prossimi step da portare avanti con le politiche “green” pur all’interno di un quadro globale di emergenza pandemica. Con il coordinamento della giornalista Sky Tg24 Daria Paoletti, dopo i vari interventi della mattinata giungeranno le conclusioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che racconterà l’impegno del Governo sui progetti del Next Generation Eu oltre all’agenda delle attività in programma già dalle prossime settimane nella Manovra di Bilancio 2020.

IL PROGRAMMA DI “GENERAZIONE ENERGIA”

Il programma di “Generazione Energia” vede l’inizio – con diretta video streaming Facebook – alle ore 10.30 con il primo incontro incentrato sul Superbonus 110%, tra i punti di massima innovazione inseriti nei Decreti Covid degli scorsi mesi e confermati nella prossima Legge di Bilancio 2021. Ecco di seguito il programma odierno con tutti gli ospiti che interverranno in video collegamento all’evento “green” made by M5s:

“Superbonus e Sismabonus, una imponente rivoluzione”

Riccardo Fraccaro – Sottosegretario alla presidenza del Consiglio

“Le Città per il Clima”

Carlo Ratti, architetto e docente presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, dove dirige il MIT Senseable City Lab

”Transizione 4.0: riparte l’economia proteggendo l’ambiente”

Stefano Patuanelli – Ministro dello sviluppo economico

“L’impresa è sostenibile”

Enrico Giovannini, portavoce Alleanza per lo sviluppo sostenibile

“Muoversi oggi verso il futuro”

Sergio Costa – Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Intervistato da: Daria Paoletti, SkyTg24

“Che clima ci aspetta”

Mario Tozzi, divulgatore scientifico e conduttore RAI

“WHAT’S NEXT”

Ettore Licheri e Davide Crippa – Capigruppo Movimento 5 Stelle Senato e Camera

“Un nuovo modello di progresso”

Giuseppe Conte – Presidente del consiglio dei Ministri



