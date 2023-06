Conte, tamponamento in autostrada a Frosinone/ Tre vetture coinvolte: spavento per l’ex Premier

Un piccolo imprevisto per l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’auto su cui viaggiava in autostrada, diretta verso il sud, è rimasta coinvolta in un incidente poco dopo il casello di Frosinone. Oltre a quella dell’ex Premier, coinvolte anche altre due vetture. Le tre auto si sono tamponate dopo che la prima aveva urtato un mezzo pesante. Solo tanta paura per il leader del Movimento 5 Stelle, che non ha riportato conseguenze fisiche.

L’incidente che ha visto coinvolto il politico è avvenuto al km 625 sud intorno alle 11.30 di oggi. Nessun ferito nel tamponamento nei pressi di Frosinone: si sono però formati 4 km di coda di traffico e sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Frosinone con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118, come riporta l’Ansa.

Una donna soccorsa da Conte

Giuseppe Conte, protagonista nella mattinata di oggi di un tamponamento in autostrada nei pressi di Frosinone, sta bene. Il leader del Movimento 5 Stelle, nonostante la paura, ha continuato a lavorare in auto come se nulla fosse successo. Come spiega infatti l’Ansa, durante l’ora di attesa per poter riprendere la marcia, ha continuato a lavorare dal tablet. Sulla sua pagina Facebook l’ex Premier ha postato un commento alla trasmissione tv che lo ha visto in onda ieri in prima serata.

Come rivela Today, il corteo di auto blu era diretto a Napoli. La Fiat Stelvio che precedeva l’auto con a bordo l’ex Presidente del Consiglio ha tamponato un mezzo pesante e l’utilitaria, con a bordo una giovane donna, si è ribaltata. Alla guida una giovane donna residente a Roccasecca, di ritorno da Frosinone, dove aveva appena firmato il contratto come infermiera presso la Asl. Forte lo shock per la donna, che è stata soccorsa e in seguito abbracciata proprio da Conte.

