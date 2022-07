Conte torna a casa, ma nessuno gli apre/ Video: “fuori dal governo e dal portone…”

Giuseppe Conte ha le chiavi del partito M5s, ma non quelle di casa. Concedeteci la battuta alla luce del video diventato virale in poco tempo, con protagonista proprio l’ex premier. Sono ore calde per il governo, in crisi dopo che il Movimento 5 Stelle si è astenuto dalla votazione della fiducia per il Dl Aiuti. Si susseguono incontri e colloqui, quindi può capitare di dimenticare le chiavi di casa… Probabilmente è quello che è successo proprio a Conte, pizzicato dalle telecamere di ritorno a casa. Peccato che nessuno gli apra il portone.

In piedi, un po’ interdetto davanti al portone, con Trinità dei Monti sullo sfondo, il numero uno M5s si guarda intorno, si sistema la giacca e incrocia le braccia. Passano così alcuni minuti di attesa che evidentemente saranno sembrati interminabili a lui, vista la presenza delle telecamere che rendeva la scena imbarazzante. Alla fine, Giuseppe Conte ha deciso di fare un cenno alla sua guardia del corpo, quindi è rientrato in macchina, optando per una ritirata.

GIUSEPPE CONTE, FUORI DAL GOVERNO E DA CASA…

La vicenda risale a ieri sera, 15 luglio. Nessuno avrebbe aperto la porta di casa a Giuseppe Conte. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell’agenzia di stampa Alanews, secondo cui il presidente M5s, dopo aver lasciato la sede del partito, si era incamminato verso casa, seguito dai cronisti. Una volta arrivato davanti al portone, nessuno ha risposto però alla sua richiesta di entrare nell’edificio, facendolo piombare nell’imbarazzo per questa situazione.

Lui è andato via in auto, nel frattempo il video ha fatto il giro dei social, dove si sono sprecate battute, oltre ai commenti. Una piccola disavventura per Giuseppe Conte, che forse oggi, alla luce del fatto che sarà un’altra giornata impegnativa, si porterà dietro le chiavi di casa per evitare altre figuracce. Nel pomeriggio, ad esempio, è prevista la riunione dei parlamentari grillini. Un’altra giornata senza sosta in questa inaspettata crisi di governo.

