Conte, video Stati Generali M5s/ “Coerenza valori? Governare è cambiare idea”

«La coerenza delle proprie idee è un valore, ma quando governi devi considerare la complessità», quella di Giuseppe Conte agli Stati Generali del M5s sembra una risposta a distanza alla polemica alzata negli ultimi mesi – e ancora oggi prima dell’intervento all’assemblea finale del Movimento 5 Stelle – dal “dissidente” Alessandro Di Battista. È durato in tutto 9 minuti l’intervento in video collegamento del Presidente del Consiglio alla “kermesse” che segnerà il cambio di guardia nel partito che lo ha “lanciato” in politica: «Siete una comunità che undici anni fa si è messa in gioco, si è offerta di dare il proprio contributo al Paese. Siete una comunità tosta, che ha affrontato scelte sofferte, ma che non ha mai mollato», così ha aperto Conte il suo saluto iniziale agli Stati Generali, prima degli interventi dei 30 delegati M5s “più votati” su Rousseau negli scorsi giorni.

Di Battista e l’ala “dissidente” contesta al Movimento 5 Stelle una subalternità al Pd nel Governo Conte-2, e così prima di Luigi Di Maio ci pensa il Premier stesso a lanciare una proposta all’intera assemblea per un futuro sempre meno “grillino” e sempre più di coalizione Centrosinistra: «La coerenza delle proprie idee è un valore, ma quando governi devi considerare la complessità. E bisogna avere il coraggio e l’intelligenza di cambiarle. La prova del nove è spiegare con chiarezza perché si è cambiata l’idea originaria: se questa spiegazione la si può fornire, allora significa che si sta facendo la cosa giusta», spiega Conte chiudendo l’intervento. Nel mezzo, Conte si dice rammaricato di non aver mai incontrato il fondatore Gianroberto Casaleggio (il figlio Davide tra l’altro è assente in aperta polemica contro la direzione nazionale del M5s, ndr): «La vostra sfida è preservare questa carica innovativa, conservare questo spirito costruttivo. Nella sfida al Covid la presenza del M5s offre un contributo importante anche per una più efficace protezione sociale», sottolinea ancora il Capo del Governo. Infine l’elogio al tessuto di “idee” portato dal Movimento in politica: «Avete anche anticipato e condotto battaglie che ora sono patrimonio comune, vi siete distinti nella lotta alla corruzione e la battaglia alle diseguaglianze. Avete sposato la rivoluzione green, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione digitale. I successi ottenuti sono merito di ciascuno di voi».





