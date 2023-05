CONTEST MIAFOTOBIO/ Premiata una studentessa dell’IIS Falcone-Righi di Corsico

Si è svolta venerdì 5 maggio, la premiazione del contest MiaFotoBio, dedicato alla scoperta della biodiversità attraverso la fotografia e rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.

L’iniziativa, promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente ed Edinat – La Rivista della Natura in collaborazione con AREA Parchi, ha voluto stimolare i giovani alla scoperta della varietà delle forme di vita della Terra e delle loro interessanti relazioni: una ricchezza da riconoscere, tutelare e imparare ad ammirare immergendosi direttamente nel paesaggio naturale e nelle sue meraviglie.

Ad aggiudicarsi il premio assoluto è stata Stefania Pedico, studentessa dell’IIS Falcone-Righi di Corsico (MI) con lo scatto di uno scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis). La giuria, presieduta da Francesco Tomasinelli, ha apprezzato la capacità di documentazione di un mammifero molto attivo non sempre facile da fotografare per i movimenti frenetici che lo caratterizzano. A livello tecnico, è stato valutato positivamente l’uso del teleobiettivo per ottenere uno sfondo più gradevole e sfumato.

La vincitrice del contest, insieme alla sua classe avrà diritto a partecipare a una giornata di lezioni di fotografia sul campo accompagnati da Tomasinelli. Per la giovane Stefania Pedico anche un anno di abbonamento alla Rivista della Natura.

Nei prossimi giorni verranno inoltre consegnati anche i premi per le categorie “Animali” e “Paesaggi naturali e mondo vegetale”. Le tre migliori fotografie per ogni categoria, unitamente alla vincitrice assoluta e alle migliori non classificate, verranno pubblicate sulla Rivista della Natura e sul canale Instagram @rivistanatura.

«Siamo molto contenti di questa iniziativa dedicata alle scuole lombarde che dimostra l’impegno nel campo dell’educazione ambientale», dichiara Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. «In natura, un fotografo deve saper cogliere dettagli affascinanti, notare colori, sfumature, luce, deve guardarsi intorno per catturare la bellezza di ciò che fotografa ed è proprio quello che hanno fatto questi ragazzi e ragazze.

A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti e in particolare alla vincitrice. La capacità di rispondere al cambiamento climatico, conservare la biodiversità e proteggere i nostri splendidi paesaggi dipende proprio dalla nuove generazioni ed è per questo che abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche l’anno prossimo, con l’augurio di un coinvolgimento sempre più ampio di tutti gli studenti».











