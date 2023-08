Contestare una multa già pagata/ Cosa fare prima di commettere errori (18 agosto 2023)

Chi vuole contestare una multa già pagata è perché probabilmente ha trovato una nuova comunicazione, o meglio dire “invito”, a dover esborsare nuovamente i soldi nonostante il verbale sia stato “pagato”. Ma le situazioni possono dipendere da soggetto a soggetto.

Tuttavia, aver pagato la sanzione potrebbe non significare nulla. Sia perché il pagamento potrebbe esser stato versato integralmente, ma anche parzialmente. Dietro ogni multa ci sono tantissimi fattori da includere (come ad esempio le spese di notifica).

Contestare una multa già pagata: quali verifiche eseguire

Prima di contestare una multa già pagata occorrerebbe effettuare delle verifiche. Innanzitutto va verificato il pagamento della sanzione, nello specifico se è stato versato integralmente e nei termini di scadenza.

Ma non è tutto, perché è altrettanto indispensabile aver effettuato il pagamento al destinatario corretto (come indicano nel verbale), la cifra giusta (inclusa di interessi e moratorie), e di averlo fatto nei tempi corretti: farlo entro 5 giorni dalla notificherà comporterà uno sconto del 30% sul totale.

Se dopo le verifiche risulta tutto corretto, allora non resta che contestare la sanzione ricevuta – erroneamente – per la seconda volta. Viceversa, è indispensabile trovare gli errori per poter rimediare prima che il Comune di riferimento proceda con la riscossione esattoriale.

Ribadiamo come sempre che il residuo da pagare potrà essere iscritto a ruolo e successivamente rimborsato dal contribuente. Se invece si è pronti a contestare una multa già pagata perché ci si è accorti che l’errore probabilmente proviene dall’amministrazione, è possibile risolvere in 3 soluzioni differenti:

Giudice di Pace: questo sistema sostanzialmente è più conveniente e sicuro, ma prevede degli oneri molto esosi (quale l’assistenza di un avvocato e il versamento del contributo unificato). In questo caso la domanda dev’essere fatta entro 30 giorni rispetto alla notifica di pagamento. Ricorso in autotutela: non ci sono dei tempi specifici, ma è meglio far domanda all’ente accertatore in tempi molto brevi. Istanza di sospensione e cancellazione: L’Agente di Riscossione ha tempo 220 giorni per poter rispondere e gestire la pratica. Qualora non avesse risposta, allora la cartella sarà stata annullata.

Adesso sapete come comportarvi prima di contestare una multa già pagata.

