Conti bancari cointestati/ Partono le indagini dall’Ade: cosa controllano? (5 settembre 2023)

Spesso e volentieri, i conti bancari cointestati potrebbero far scattare un campanello d’allarme in modo più frequente, rispetto ad un conto corrente individuale. Questo perché, l’Agenzia delle Entrate pone più attenzione ai movimenti finanziari di più individui.

Generalmente la scelta di aprire un conto corrente tra coniugi è combattuta: conviene oppure sarebbe meglio lasciar perdere? Si tratta certamente, si scelte personali, dove nessun’altro se non la coppia stessa, può decidere per loro. Ecco perché occorre fare un’analisi ben più profonda e senza limitarsi alle spese economiche per gestire il conto.

Conti bancari cointestati: quali indagini effettua l’Ade?

Negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha fatto partire le indagini sui conti bancari cointestati. Questo significa, che tramite un algoritmo automatizzato ed un check manuale, il Fisco si accerterà che i conti intestati a due soggetti, saranno sottoposti a controlli approfonditi.

Il controllo avviene come avverrebbe per un singolo conto corrente bancario, dove il Fisco si assicura che finanziariamente parlando, vi siano tutte le regolarità che devono esserci: dimostrare che le entrate economiche derivino dai redditi dichiarati, che non vi siano errori nei modelli ISEE, e che soprattutto, non ci sia evasione fiscale.

In caso di omissione dei dati o di irregolarità fiscali, l’Agenzia delle Entrate provvederà a multare i due soggetti (con conto cointestato), il cui importo può variare in base alla gravità del problema. Ribadiamo che la vicinanza tra familiari, non solo non preclude, ma è anche più soggetta ai controlli fiscali.

Conti bancari cointestati: convengono realmente?

Quando si valuta se aprire dei conti bancari cointestati oppure individuali, la scelta deve basarsi non solo sulle spese legate alla gestione del conto, ma soprattutto su alcuni aspetti personali: preferite che ognuno compia degli acquisti senza farlo sapere all’altro? Volete una gestione più autonoma?

Ogni coppia dovrà basarsi sul proprio rapporto soggettivo, visto che i caratteri possono essere molteplici. Sicuramente chi crede che un conto cointestato sia escluso da un controllo fiscale, non solo si sbaglia, ma la concezione è eticamente ingiusta.

