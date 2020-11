…Continuavano a chiamarlo Trinità/ Su Rete 4 il film con B.Spencer e T.Hill

…Continuavano a chiamarlo Trinità va in onda oggi, 8 novembre 2020, su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Parliamo proprio del sequel del precedente ‘Lo chiamavano Trinità …’, tra i film più celebri della coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill che proprio in quegli anni, con pellicole come ‘Dio perdona… io no!’ agli esordi della coppia, oppure nel tempo con ‘… altrimenti ci arrabbiamo!’ o ‘Io sto con gli ippopotami’, ‘Porgi l’altra guancia’ e tante altre pellicole senza tempo, adatte ad un pubblico famigliare, dai bambini ai papà, dalle mamme ai nonni.

Terence Hill e Bud Spencer sono angeli con il cazzotto facile e tutte le generazioni hanno dedicato affetto al cinema o in Tv a questa coppia. Regista di ‘… Continuavano a chiamarlo Trinità’ è Italo Zingarelli, più produttore che regista e con la coppia si ritrovò nel tempo per ‘Io sto con gli ippopotami’. Lo ricordiamo anche con il film ‘Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello stato’ che non è della Wertmuller nonostante il nome ma della regista donna più celebre del cinema italiano ha l’attore protagonista, Giancarlo Giannini qui al fianco di Giovanna Ralli. Non è Lina Wertmuller, ma la trama sarebbe stata comunque perfetta per la signora della cinepresa, Zingarelli fu comunque all’altezza di cast e sceneggiatura. Nel cast di ‘… Continuavano a chiamarlo Trinità’ troviamo anche la bella attrice finlandese Yanti Somer, protagonista di cast preziosi e impegnativi come in ‘Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Avanti!)’ di Billy Wilder o ‘Il ritorno di Zanna Bianca’ di Lucio Fulci.

… Continuavano a chiamarlo Trinità, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di … Continuavano a chiamarlo Trinità’. Bambino (Bud Spencer) è solo all’inzio del film: Faina e il Timido, amici con i quali formava una gang, l’hanno abbandonato senza munizioni, momento impegnativo per Bambino che si trova lo sceriffo alle calcagna, sceriffo fratello di Trinità. Nella piccola città di Tascosa, un losco personaggio, Parker, vende sottobanco armi ai ribelli messicani e proprio in quei momenti arrivano, dopo riconciliazioni e promesse al patrigno morente, la strana coppia composta proprio da Bambino ora non più solo ma assieme a Trinità. Mistero delle amicizie del vecchio West, sta di fatto che la coppia intende arricchirsi alle spalle dei malfattori e Parker è un ottimo candidato ai loro piani. Ma il ricco bottino arriverà al tavolo del poker: Trinità è un abile manipolatore delle carte e riesce a imbrogliare più volte il campione del poker Wild Cat Hendriks, quindi ora la coppia ha un bel bottino, che fa gola a diversi malfattori, tutti pronti a gettarsi sui due inseguendoli, puntualmente fermati a suon di cazzottoni e risse da saloon.

