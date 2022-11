…continuavano a chiamarlo Trinità/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Il film …continuavano a chiamarlo Trinità va in onda oggi, sabato 19 novembre, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Si tratta di un classico del western all’italiana scritto e diretto da E.B. Clutcher, la stessa brillante firma del precedente e ben noto capitolo della saga. Le musiche immediatamente evocative degli Oliver Onions e la fotografia ispirata di Aldo Giordani contribuiscono a confezionare una pellicola datata 1971, che nonostante l’età non ha ancora perso la sua attrattiva sui sugli amanti del genere che sul pubblico poco esperto di spaghetti western. Il coinvolgente carisma della coppia di attori protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, del resto è una garanzia di successo. La loro intesa, collaudata nel 1967 con la prima apparizione insieme nel film Dio perdona… io no e poi consolidata negli anni, possiede in questa ennesima prova cinematografica tutta la magia e l’efficacia di un rapporto fra amici e colleghi ormai inseparabili.

…continuavano a chiamarlo Trinità, la trama del film

Leggiamo la trama di …continuavano a chiamarlo Trinità. Ci troviamo nella California di fine ottocento, dopo gli avvenimenti del precedente film Lo chiamavano Trinità. Ritroviamo quindi gli stessi protagonisti, alle prese con una nuova avventura. Per primo rivediamo Bambino (interpretato da Bud Spencer), sempre il solito vigoroso bandito dalla rissa facile, che stavolta è rimasto a piedi in pieno deserto dopo un’altra delle sue sparatorie. Proprio qui incontra altri quattro fuorilegge che riesce a raggirare per poi sottrargli i fagioli appena cucinato, ma anche denaro, munizioni e cavalli. Gli stessi quattro fuorilegge, si imbattono più tardi nel fratello di Bambino, il pistolero scansafatiche Trinità (interpretato da Terence Hill). I quattro scambiano il suo aspetto trasandato per ingenuità campagnola e cercano di rifarsi dalla disfatta ancora fresca rubandogli il cavallo. Il tentativo fallisce quando Trinità sfodera la sua leggendaria abilità con la pistola. Anche lui finisce con lo scroccare i loro fagioli e riesce perfino a farli pestare fra di loro in modo da allontanarsi indisturbato. Ben presto entrambi i fratelli fanno tappa a casa dei genitori ma, a causa di un contrasto rimasto irrisolto, Bambino non è entusiasta di rivedere Trinità. Eppure Bambino, con una certa riluttanza, cede alla richiesta dell’anziano padre di prendersi cura di Trinità e fare di lui un perfetto fuorilegge. Così ricomincia il loro viaggio insieme in cerca di guadagno facile, un’avventura con diverse tappe che si rivelerà essere un susseguirsi di colpi di fortuna, furbate, malintesi e immancabili scazzottate. Attorno ai protagonisti ruota un variegato universo di tipi umani, fra giocatori di poker, contrabbandieri di armi, frati e poveri contadini, tutti coinvolti in un rocambolesco giro di giostra.

