Conto alla rovescia/ Il nuovo game show con Gerry Scotti: le regole del gioco

Oggi, lunedì 18 novembre 2019 nell’access prime time, “Caduta libera” lascia il posto a “Conto alla rovescia”, il nuovo game show condotto da Gerry Scotti dalla 18.45 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In ogni puntata saranno presenti cinque concorrenti che, oltre a sfidarsi tra loro, dovranno lottare contro un nemico comune e malvagio: il tempo. Cultura generale, nervi saldi, tattica e principalmente velocità saranno le qualità basilari per potere trionfare. I protagonisti avranno uno schermo posizionato alle loro spalle che indicherà il countdown che loro, però, non avranno l’occasione di potere guardare. Il giocatore che sarà di mano quando il conto alla rovescia arriverà a zero verrà eliminato dal gioco. Le manches saranno quattro: passo e chiudo, le eccezioni, sembra ieri e vasi comunicanti. Il concorrente che avrà superato tutte le fasi precedenti affronterà il time out, round finale dal ritmo stretto e dalle forti emozioni, in cui in 3 minuti il giocatore dovrà dare 20 risposte esatte. Il campione di “Conto alla rovescia” potrà vincere oltre 100 mila euro a puntata e tornare a preservare il suo titolo anche il giorno dopo.

“Conto alla rovescia” è stato ideato da DryMedia e Rti. Alla base del gioco c’è la corsa contro il tempo, che scorre spietato. Per partecipare: drymedia.it/contoallarovescia. Gerry Scotti, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come è nata l’idea: “Ci pensavamo da un anno, lo abbiamo elaborato, studiato, ce l’avevamo nel cassetto. Non è un format straniero: è tutto italiano”. Poi ha spiegato come è stato inventato il game show: “Volevamo trovare un’atmosfera assolutamente diversa. “Caduta libera” è un grande luna park, pieno di luci, risate, chiasso, effetti speciali con le botole, è una specie di varietà. Questo “Conto alla rovescia” è un’elegantissima bomboniera, un salotto tra amici, dallo scorrere del tempo al montepremi, tutto è davanti agli occhi del pubblico. È più gioco, più quiz”. Naturalmente, anche il conduttore, svela la difficoltà maggiore del quiz: “Conservare la freddezza, essere in grado di ragionare senza farsi anticipare”. In ultimo, svela il suo concorrente ideale: “Persone che abbiano velocità di pensiero, la mente deve galoppare”.

