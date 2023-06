Conto corrente svuotato/ Come avviene la truffa e come riconoscerla

Al giorno d’oggi, ritrovarsi il conto corrente svuotato non è proprio una bellissima sensazione. In realtà non lo sarebbe mai, ma specialmente in questo periodo dove inflazione e stagflazione vanno al galoppo, le precauzioni devono essere ai livelli massimi.

Le truffe che svuotano i conti correnti sono molti comuni. Nonostante gli enti bancari quotidianamente invitino i clienti a non cliccare sui messaggi, e non farsi adescare da chiamate non autorizzate, il più delle volte la gente casca nei cosiddetti scam o phishing.

Conto corrente svuotato: come avviene?

Un conto corrente viene svuotato attraverso le truffe citate in precedenza: phishing o scam. Non dipende dal tipo di conto corrente, ma dall’uso che se ne fa. Se è pur vero che alcune banche offrono un sistema di sicurezza avanzato (come ad esempio la doppia autenticazione), è anche vero che poi sta all’utente usare il buonsenso.

Solitamente le truffe avvengono in questo modo: i cyber criminali impersonano la banca o l’ente finanziario di riferimento, mandano un SMS oppure una email fittizia, in cui invitano il malcapitato a far click su una pagina (solitamente è una pagina clone della banca), e accedere con i propri dati personali.

Una volta inseriti i dati personali, il gioco è fatto. I criminali entreranno nel conto corrente, e cominceranno ad intestare finanziamenti o mandare bonifici bancari fino a che non riescono a far finire tutti i soldi e i risparmi.

Purtroppo, molti utenti non sanno riconoscere una pagina originale da una fake. Eppure ci sono diversi metodi per non adescare:

Verificare il nome del dominio: solitamente il nome è simile (ma non uguale) a quello della banca. Ad esempio UniCredit potrebbe essere UniCrelt. Utilizzando inoltre, lettere facilmente confondibili con quelle reali. Messaggio o email dalla banca: nessun ente bancario contatterà i suoi clienti tramite un SMS oppure una email. Specialmente se serve per avvisarlo di un possibile scam o blocco. Ortografia dell’Est: spesso queste email o messaggi, sono palesemente tradotti e scritti in un italiano scorretto.













