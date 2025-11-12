Il conto termico 3.0 è già in Gazzetta Ufficiale, ma mancano alcuni accorgimenti importanti. Tra le novità, pagamenti più veloci.

Dalla fine di dicembre di quest’anno potrebbe arrivare il conto termico 3.0. Ad oggi sembrerebbe essere la misura più rivoluzionaria del settore, con l’obiettivo di favorire la transizione energetica e ridurre fortemente i consumi.

Per poter attuare il progetto è stato stanziato un fondo da 900 milioni di euro, al fine di poter estrapolare l’energia da fonti esclusivamente rinnovabili, e permettere una riqualificazione energetica più meritevole.

Il Decreto sul conto termico 3.0 è già in Gazzetta

Il Decreto su come funziona e chi sono i beneficiari del conto termico 3.0 è già in Gazzetta Ufficiale, e a stilarlo è stato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non specificando ancora alcun iter procedurali.

I destinatari sono piuttosto ampi, dalle P.A alle aziende fino alle famiglie stesse, che potranno contare su incentivo fiscale significativo e privo di vincoli (come invece accadeva sul bonus casa).

Chi riesce ad aggiudicarsi l’incentivo non dovrà dimostrare il suo reddito o la sua capienza fiscale, visto che appunto, non ci sono restrizioni.

Anche i pagamenti – sotto i 15.000€ – saranno quasi immediati e in un’unica tranche, rispetto alle edizioni trascorse dove l’elaborazione era a rilento e suddivisa in più soluzioni.

Ma anche per valori più alti il meccanismo sarà più semplice e veloce, e questo grazie all’evitamento di fattori come vincoli e detrazioni fiscali da applicare.

I benefici del conto termico 3.0

Il conto termico 3.0 prevede una serie di miglioramenti energetici sia per i cittadini privati che per le imprese.

Si va dalla sostituzione di scaldabagni che montano una pompa di calore con impianti più efficienti al montaggio di collettori solari per produrre acqua calda in casa.

Per le Pubbliche Amministrazioni e le aziende gli aiuti sono perfino più ampi, dal montaggio di cappotti termici alla riqualificazione energetica avanzata, dagli impianti di illuminazione efficienti al cambio di infissi e serramenti, fino ad arrivare all’installazione di più colonnine di ricarica elettrica.

Come fare domanda

L’invio della domanda richiede un minimo di preparazione, e va trasmessa al GSE. Può prendersi l’incarico anche il richiedente stesso, oppure il progettista, un rivenditore o un tecnico abilitato, purché si alleghi la documentazione appropriata.

Come documenti obbligatori rientrano: il certificato di conformità, l’attestato che possa comprovare lo smaltimento del precedente sistema e i requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Si attende infine la risoluzione di alcune criticità come i chiarimenti sul metodo processuale.