Contraband/ Trama e cast del film su Italia 1 con Mark Wahlberg

Contraband va in onda oggi, 14 aprile, dalle ore 23:15 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2012 e appartiene ai generi cinematografici azione, drammatico e thriller. Il regista di questo film risulta essere Baltasar Kormakur mentre la sceneggiatura è stata scritta da Aron Guzinowski. All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Giovanni Ribisi, Ben Foster, J.K. Simmons, Lukas Haas, Caleb Landry Jones, Diego Luna, William Lucking, Robert Wahlberg e Olafurri Darri Olafsson. Le musiche di questo film sono state realizzate da Clinton Shorter mentre la fotografia è stata curata da Barry Ackroyd.

Io vi troverò, Italia 1/ Film con Liam Neeson, mai mettersi contro un ex agente speciale dei servizi segreti

Contraband, la trama del film: un ex membro della marina

Leggiamo la trama di Contraband. Chris Farraday è un ex membro della marina che ha servito per molto tempo in questo settore. Tuttavia, è stato cacciato dal proprio lavoro perché aveva l’abitudine di rubare e contrabbandare merci. Una volta scoperto, Chris si è fatto terra bruciata intorno e ha deciso di lasciare questo mondo perché troppo pericoloso. A quel punto, ha ben pensato di trovare un lavoro onesto e vivere una vita che non possa arrecargli danno. In questa sua nuova occasione, Chris ha deciso anche di mettere su famiglia, ha sposato la donna che ama e ora ha due bambini. Le cose sembrano andare per il verso giusto, ma inaspettatamente, l’uomo dovrà tornare a vestire i panni di un contrabbandiere. Difatti, alcuni uomini malvagi hanno preso di mira lui e la sua famiglia e hanno promesso che tormenteranno Chris se questo non farà ciò che vogliono. Arrivati a questo punto, l’ex marinaio dovrà tornare di nuovo nel mondo criminale, questa volta solo per questo lavoro, cercando allo stesso tempo di riuscire a eliminare gli uomini che lo minacciano e chiudere tutti i rapporti con loro. Non sarà facile, ma l’amore per la sua famiglia lo spingerà a ottenere risultati incredibili.

Si accettano miracoli, Rai 2/ Cast e trama del film di e con Alessandro Siani

Il video del trailer di Contraband

LEGGI ANCHE:

Nostra Signora di Fatima/ Trama del film su Rete 4 con Susan Whitney

© RIPRODUZIONE RISERVATA