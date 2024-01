Contraccezione maschile, arriva il gel che diminuisce gli spermatozoi/ Lo studio: va applicato sulle spalle

Nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e anche negli Stati Uniti molti uomini stanno prendendo iniziativa per sostenere il peso della contraccezione: la vasectomia, ad esempio, contribuisce per circa il 10% alla contraccezione totale. In Francia, invece, nonostante un forte aumento negli ultimi dieci anni, quella maschile rappresenta meno dell’1% di tutta la contraccezione. Secondo gli ultimi dati stimati dalle Nazioni Unite, nel 2019 la quota dei preservativi appare significativa (21%), favorita dalle campagne di prevenzione dell’AIDS. Ma gli altri due metodi maschili restano trascurabili: 5% per l’asportazione, 2% per la vasectomia. A fare il resto sono solo le donne, in particolare con la pillola (16%), la spirale (17%), le iniezioni (8%) e soprattutto la sterilizzazione femminile, che riguarderebbe, su scala globale, il 24% delle donne tra i 15 e i 49 anni.

“Le gravidanze indesiderate rappresentano ancora una piaga globale” spiega David Serfaty, ex capo del dipartimento di controllo delle nascite dell’ospedale Saint-Louis di Parigi e presidente del Consorzio internazionale per la contraccezione maschile a Le Monde. Colpisce soprattutto i Paesi in via di sviluppo, dove l’accesso ai contraccettivi è spesso difficile, ma non solo. Negli Stati Uniti si stima che il 45% delle gravidanze siano indesiderate, metà delle quali finiscono con un aborto. “Per arginare questa epidemia, abbiamo bisogno degli uomini, non per sostituire la contraccezione femminile ma per aggiungerla. Per fare questo, devono anche poter avere una vera scelta”, insiste l’endocrinologa Stephanie Page.

Contraccezione maschile, dall’iniezione di testosterone al gel

Uno dei metodi di contraccezione maschile è l’iniezione di testosterone, aggiungendo ormoni maschili per sopprimere lo sperma. L’OMS ha organizzato due studi clinici, su 271 e 399 coppie, per vedere cosa succede con l’iniezione mensile come unico mezzo contraccettivo. I loro risultati furono pubblicati nel 1990 e nel 1996. “È stato molto efficace”, riassume David Serfaty. Ma ci sono stati non pochi effetti collaterali: aumento di peso, riduzione della libido e della funzione sessuale, disturbi dell’umore. Dopo anni di sviluppo, nel 2008 l’OMS ha lanciato un nuovo studio clinico, denominato “Conrad”. Reclutati in dieci siti in tutto il mondo, i volontari hanno ricevuto i due prodotti per via intramuscolare ogni otto settimane. I risultati, pubblicati nel 2016, sono stati spettacolari: il 96% degli uomini scende al di sotto della soglia target (1 milione di spermatozoi per millilitro di sperma, 50 volte inferiore alla concentrazione media) e, su 266 coppie monitorate, si sono verificate solo quattro gravidanze.

“L’efficacia era pari a quella dei migliori contraccettivi femminili“, ricorda Richard Anderson, dell’Università di Edimburgo, responsabile delle sperimentazioni in Scozia. Anche questo metodo però è stato bloccato dall’Oms: troppi effetti avversi, in particolare due gravi depressioni e un suicidio con disturbi dell’umore, spiega Le Monde. I team del Population Council e dell’NIH stanno ritoccando un nuovo prodotto, un gel composto da un progestinico chiamato Nestorone e un derivato del testosterone. Il primo è già utilizzato negli anelli vaginali, il secondo nei trattamenti contro la carenza di ormoni maschili. Dopo numerosi test su ratti e scimmie e quattro studi clinici di durata limitata e su gruppi di uomini, il team ha lanciato la fase 2B dello studio NES/T nel 2018. L’obiettivo del gruppo di studio era quello di reclutare 420 coppie, in quindici centri in tutto il mondo. “Volevamo avere risultati su 200 coppie che hanno seguito il trattamento per un anno e dovremmo averli il prossimo marzo”, spiega Régine Sitruk-Ware.

Il gel contraccettivo va applicato sulla spalla

Per gli uomini è sufficiente applicare una noce di 2,5 ml di gel contraccettivo su ciascuna spalla. Durante le prime settimane, le donne continuano la consueta contraccezione: la interrompono solo quando le analisi del seme confermano il passaggio al di sotto del famoso milione di spermatozoi per millilitro. La sperimentazione vera e propria dura poi un anno. Quella della famiglia Hall, ad esempio, si è conclusa a fine dicembre 2023. Il marito spiega: “Dopo aver steso il prodotto, operazione che richiede pochi secondi, non si dovrebbe avere contatto tattile per quattro ore con i tuoi figli o tua moglie. All’inizio lo indossavo la mattina, ma per i bambini era frustrante e, oltretutto, avevo problemi a dormire”. Importante è sottolineare che dodici coppie che volevano concepire un figlio dopo la sperimentazione ci sono riuscite, il che conferma la reversibilità del metodo.











