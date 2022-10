Contract to Kill su Italia 1/ Steven Seagal, esperto lottatore alla pari di Bruce Lee, Jean Claude Van Damme

Curiosità e cast del film Contract to Kill

Contract to Kill va in onda oggi, venerdì 21 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle 23.10. Il film d’azione è stato distribuito nel 2016 da Daro Film Distribution, Actionhouse Pictures. La regia è di Keoni Waxman. L’attore principale è Steven Seagal. Già all’età di sette anni inizia a imparare le arti marziali, con il trascorrere degli anni perfeziona la tecnica. Il suo debutto cinematografico arriva nel 1988 con Nico due anni dopo raddoppia il successo con Duro da uccidere. La sua pellicola più accreditata resta Trappola in alto mare. Da questo momento in poi diventa un attore combattente alla pari di Bruce Lee e Jean Claude Van Damme.

I suoi film più recenti come regista sono: Sfida tra i ghiacciai mentre come attore ricordiamo: Attrition e Code of Honor. Un altro protagonista è Russell Wong, tra i suoi film più recenti ricordiamo: Clifford: Il grande cane rosso e Escape Plan 3: L’ultima sfida. Nel cast ci sono anche Sergiu Costache, Radu Andrei Micu e l’affascinante Jemma Dallender.

Contract to Kill, la trama del film

Contract to Kill racconta la storia di un agente della CIA e della Dea, John Armon interpretato da Steven Seagal. Un giorno viene richiamato in servizio per prendere parte a una missione alquanto complicata. John dovrà mettere fine a un’organizzazione di islamici che ha in progetto di unire le forze, dare vita a un gruppo di estremisti e rafforzare il loro potere prendendo accordi con dei narcotrafficanti messicani con lo scopo di arrecare danno agli Stati Uniti. L’ex agente si mette subito all’opera e chiama per farsi dare una mano la su vecchia fiamma Zara Hayek e Matthey Sharp esperto in arti marziali e droni. La squadra inizierà a fare le indagini e dovranno partire per Instambul dove avranno a che fare con alcune bande criminali che agiscono tra la Turchia e il Messico.

John alla fine riuscirà a scoprire che in atto c’è un malvagio complotto ai danni degli stati Uniti, difatti i terroristi islamici stanno pianificando un attentato nella Grande Mela e per portare a termine l’attacco, si servono delle rotte che regolano il traffico illecito di droga per far entrare nel paese armi distruttive. John con astuzia riuscirà a mettere le bande coinvolte una contro l’altra, oltretutto viene a conoscenza di una sorprendente verità. Riuscirà l’ex agente con la sua squadra a salvare la nazione in tempo?











