Contratti a tempo determinato 2023/ Cambiano proroghe e rinnovi: le nuove regole (14 ottobre 2023)

Il Governo ha messo a punto le nuove regole sui contratti a tempo determinato del 2023. Le variazioni riguardano le proroghe e rinnovi sulla base della durata che verrà pattuita tra datore di lavoro e dipendente da assumere. Proprio sulla durata contrattuale, resterà tutto invariato (con limite massimo di 24 mesi).

La misura è stata presa affinché si possa creare una maggiore agevolazione sul lavoro. Dopo il bonus per le assunzioni dei giovani, adesso vedremo quali sono le nuove regole che verranno applicate ai cosiddetti “contratti a termine”.

Contratti a tempo determinato 2023: verso proroghe flessibili

Il primo cambiamento che verrà applicato ai contratti a tempo determinato del 2023, prevedono rinnovi e proroghe, anche senza dover specificare le condizioni. Si tratta di una soluzione flessibile che permette ai dipendenti e ai datori di lavoro stessi, di poter trovare degli accordi più flessibili e agevolare le procedure sui rinnovi.

Le regole in riferimento a questi “nuovi” contratti a termine, saranno validate a partire da quelli stipulati a partire dal 5 maggio del 2023. Varieranno anche i contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il cui limite di calcolo è fissato al 20%. Da ora in poi i dipendenti in somministrazione con un regolare contratto di apprendistato, saranno esclusi da tale limite.

Grazie a questa modifica, il Governo spera di poter assistere a più assunzioni di apprendisti da parte delle agenzie di somministrazione. Per via del Decreto Legge 48/2023, sono stati rimossi i limiti quantitativi in merito alla somministrazione dei contratti a tempo indeterminato, ma soltanto per delle categorie specifiche di lavoratori.

Nello specifico, facciamo riferimento ai disoccupati, ma soltanto coloro che percepiscono delle indennità di disoccupazione non agricoli, da minimo 6 mesi e per i lavoratori che vengono definiti “svantaggiati”.

Per “lavoratori svantaggiati”, il Decreto fa riferimento a delle condizioni particolari, che suggeriamo di consultate all’interno del documento di Legge.











