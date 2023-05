Contratto di apprendistato/ Limite d’età abolito: apprendisti anche a 40 anni?

Il contratto di apprendistato potrebbe cambiare ben presto forma. A dirlo è il Governo Meloni, che negli ultimi tempi sta cercando di apportare delle modifiche migliorative. Tra il taglio del cuneo fiscale e l’addio al RdC, sembra che il Bel Paese possa tirare – almeno in parte – un sospiro di sollievo.

Flat Tax 15 per cento/ La Meloni vuole detassare la tredicesima, ecco l'idea

Ma chiaramente tali mosse non sono abbastanza per poter risorgere in un lasso di tempo molto breve. Intanto, oggi vediamo come cambierà il contratto di apprendistato, da chi può esser firmato e in che modo potrà essere usufruito in base ai cambiamenti che vi spiegheremo.

Contratto di apprendistato: ecco come cambia

Il contratto di apprendistato nasce per agevolare i futuri lavoratori, in cerca della loro prima occupazione. Ad oggi il limite d’età anagrafica era fissato a 30 anni, ma dato il precariato e la situazione difficile – almeno in Italia – la prima novità sta nell’abolizione del limite di età.

INDUSTRIA E PIL/ "Ecco perché l'Italia va meglio della Germania"

Dunque, non sussisterà più il limite d’età, ma soltanto il requisito di essere un NEET, ovvero una persona che oltre a non lavorare, non studia e non è occupato in nessun percorso professionale.

Questo in poche parole significa che anche coloro che hanno un’età superiore ai 40, ma magari sono dei NEET, potrebbero diventare degli apprendisti. Chiaramente l’aspetto economico è tutto da vedere, ma non potranno certamente prendere uno stipendio al pari di ha anni di esperienza alle spalle.

Potrebbe sembrare un controsenso, ma visto che il mondo del lavoro italiano è così pieno di difficoltà, per il Governo Meloni sembrerebbe essere una strada giusta e che possa apportare delle migliorie ad un settore che oggi è al pieno delle difficoltà.

Alternanza scuola lavoro 2023/ Si cambia modalità: più efficienza e sicurezza

Ci aspettiamo già che ci sono dei lavoratori a cui non starà bene, e altri che magari pur di mettersi in gioco (indipendentemente dalla loro età), tenteranno questa nuova soluzione, iniziando con un contratto di apprendistato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA