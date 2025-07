Il contratto per i dirigenti bancari è stato rinnovato, cambiano i salari medi ma anche la formazione e le tutele personali.

Il contratto per i dirigenti bancari è ora ufficiale. La firma è arrivata in data 15 luglio e la naturale scadenza è fissata al 31 luglio dell’anno 2028. L’accordo è stato raggiunto grazie al patto tra i sindacati e l’associazione bancaria italiana (ABI).

Le sigle sindacali che hanno confermato l’adesione sono Unisin, FABI, UILCA, First Cisl e FISAC-CGIL. I cambiamenti non sono esclusivamente di natura economica (con aumenti sui salari medi), ma anche personali (sono previste nuove formazioni e garanzie).

Come cambia il contratto dei dirigenti bancari

Il primo cambiamento sul nuovo contratto dei dirigenti bancari è di natura economica. Infatti si passa dai “precedenti” 65.000€ annui ai nuovi 85.000€. L’incremento sarà previsto in due tranche, la prima (di 15.000€) riconosciuta a partire dal 1° agosto di quest’anno.

La seconda fase invece, inizierà dal 1° gennaio prossimo (del 2026), e aggiungendo gli ultimi 5.000€ si arriverà a totalizzare 85.000€.

Rispetto al salario originario l’aumento ammonta al 31%, una nuova soglia più che significativa, specialmente in un’era così economicamente “complessa”.

Garanzie aggiuntive

Oltre all’aumento retributivo, i nuovi contratti prevedono delle forme tutelative a favore di quei soggetti definiti “fragili”, o comunque a favore delle donne in stato di gravidanza o con una malattia piuttosto grave.

Per loro è previsto un incremento al 50% dei giorni di convalescenza in caso di percepimento della 104, fino ad un tempo massimo di 2 anni (24 mesi) in aspettativa ma non pagata (per patologie oncologiche o simili), e la paga piena per le donne gravide ma “a rischio”.

Formazione per migliorare le proprie competenze

Uno degli obiettivi principali dei rinnovi contrattuali è legato all’aggiornamento professionale. Le banche hanno l’onere di regalare un valore aggiunto al cosiddetto “fondo interprofessionale“, garantendo un miglioramento continuo del personale.

Nello specifico è importante garantire un supporto formativo extra ai dirigenti bancari, che ricoprendo un ruolo di grandi responsabilità devono essere costantemente in linea con i quadri e riferimenti normativi del settore.