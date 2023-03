Contratto preliminare di compravendita/ Ora è possibile mandarlo online: ecco come

Prima della notizia, il contratto preliminare di compravendita veniva sottoscritto esclusivamente e fisicamente presso l’Agenzia delle Entrate. L’ente governativo invece, si è adeguato all’evoluzione tecnologica, predisponendo un form online dove poter allegare il documento pur restando comodamente a casa.

Riforma fiscale, Irpef da 4 a 3 aliquote/ Interventi anche su Ires, Iva e...

Da ora in poi quindi, il contratto preliminare di compravendita potrà essere spedito online. Prima di comprendere come, osserveremo di seguito quali sono i documenti indispensabili, ad allegare alla domanda online (come ad esempio la certificazione di agibilità di una casa).

Contratto preliminare di compravendita: cosa sapere

Affinché un contratto preliminare di compravendita possa esser accettato e validato online, occorre allegare alcuni documenti e seguire una procedura ben specifica. Intanto, occorre adeguarsi a quanto richiesto dal modello di Registrazione di Atti Privati (RAP).

Soffiate su documenti fiscali segreti/ La Corte EDU protegge gli informatori: "è libertà di espressione"

Tale modello al giorno d’oggi, è tutt’ora utilizzato per i contratti sottoscritti come comodato d’uso. Ecco i dati necessari:

Quadro C1 Negozio-Preliminare di vendita, riportante tutti i dati inerenti all’atto da registrare; Quadro D1 Dati dell’immobile, ogni informazione relativa all’immobile oggetto del contratto preliminare.

Ma anche la registrazione online comporta inevitabilmente, l’invio degli allegati che saranno indispensabili al fine di riscuotere il successo dovuto. Ecco nello specifico, quali documenti occorrono:

Copia del contratto che dev’essere registrato, debitamente sottoscritto da ambe le parti; Mappe planimetrie e ulteriore documentazione allegata all’atto.

Tutta la documentazione dev’essere allegata in un file unico dal formato TIFF e/o TIF oppure in PDF. Una volta inviati tutti i documenti e i dati, occorrerà effettuare il calcolo delle imposte di registro e di bollo, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente.

IMU/ Corte di Giustizia Tributaria di Como: esente casa parrocchiale se è di pertinenza

Con gli altri provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la registrazione tramite modello RAP, verrà estesa alla registrazione di ulteriori atti privati. Questa è la novità riguardante il contratto preliminare di compravendita, che oggigiorno è possibile fare online rispetto a perdere tempo recandosi fisicamente in sede.











© RIPRODUZIONE RISERVATA