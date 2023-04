Contratto sportivo 2023/ Nuovi obblighi fiscali: chi è coinvolto nel nuovo Decreto?

Il contratto sportivo 2023 ha necessità di essere modificato, o meglio, migliorato. Stando in base a quanto detto dalla Legge, il decreto legislativo 163 del 2022 apporterà delle modifiche sostanziali, portando un riordino tale, da modificare il vecchio decreto legislativo 36 del 2021.

Il nuovo decreto “correttivo” – con molta probabilità – entrerà in vigore dal 1° luglio del 2023. Le novità saranno di natura fiscale. Cambierà quindi la tassazione, dove saranno coinvolti sia gli enti sportivi dilettantistici, che quelli professionistici.

Contratto sportivo 2023: chi sono i “lavoratori sportivi” ?

Il primo vero cambiamento del contratto sportivo del 2023, saranno le figure coinvolte in materia. Infatti, con il nuovo decreto correttivo, verranno citate tutte quelle figure professionali e inquadrate come “lavoratori sportivi“, e a cui toccherà rispettare le nuove regole.

Eccoli di seguito:

Manager; Addetti agli arbitri; Segretari generali; Osservatori; Data scientist; Collaboratori tesserati che eseguono attività strumentali idonee allo svolgimento delle attività sportive.

Si può notare dall’elenco, che le figure che lavorano nel comparto amministrativo, restano escluse. Il contratto di un atleta tesserato, dovrà rispettare quanto contenuto nell’articolo 15 del decreto legislativo 36:

Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

Contratto sportivo 2023: come funziona la nuova tassazione?

Chiarito l’aspetto dei lavoratori sportivi figuranti nel nuovo contratto sportivo 2023, occorre fare una premessa importante: i soggetti coinvolti, avranno in materia fiscale, la “tassazione separata“, prevista dall’articolo numero 17 del Tuir.

Innanzitutto, così come per i lavoratori autonomi, anche in questo caso specifico, è prevista una quota di esenzione totale, sia dagli obblighi contributi che da quelli fiscali, il cui ammontare è pari a 5 mila euro.

Se il compenso fosse tra i 5 mila euro e i 15 mila euro, l’esenzione IRPEF sarà completamente azzerata. Lo stesso non possiamo dire per i contributi INPS, il cui calcolo andrà fatto sulla parte oltre i 5 mila euro.

Per profitti oltre i 15 mila euro, il professionista o dilettante sportivo che sia, dovrà pagare sia i contributi previdenziali INPS, che le imposte IRPEF. Ai fini fiscali, il lavoratore sportivo dovrà rilasciare l’autocertificazione dei profitti ricevuti per le prestazioni sportive effettuate nell’anno solare.











