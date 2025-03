Mentre tutto – secondo la bozza – sembrava procedere per il meglio, ora il contratto statali 2025 sembra bloccarsi. Conseguenzialmente verrà fermato l’incremento del salario e gli ulteriori vantaggi previsti nel documento provvisorio presentato già da un po’.

Il motivo si ricondurrebbe ad uno scontro tra i due sindacati Uil e Cgil, entrambi con un punto di vista differente. La battagli coinvolgerebbe non solo i dipendenti del comparto sanitario ma tutti gli enti locali, per un totale di quasi 700.000 risorse che si ritroverebbero letteralmente in un “limbo”.

SCENARIO/ Ecco gli investimenti che servono all'Ue per evitare lo shock della recessione Usa

Lo stop al contratto statali 2025

Sul tema relativo all’approvazione del contratto a favore degli statali per il 2025 è un grande caos. Attualmente l’unico esito positivo e già ufficializzato è stato l’accordo per le Forze della Difesa e dell’Ordine e per le Funzioni Centrali, con un grande dubbio per il settore scolastico.

SCENARIO UE/ "E se il nuovo '89 di Trump preparasse l'Europa di Wojtyła?”

Sono poco più di un milione le risorse che starebbero lavorando a “Scuola”, e sull’argomento la quasi maggioranza sarebbe raggiunta dai sindacati più piccoli come Gilda, mentre le decisioni al 40% sarebbero associate alle sigle Uil e Cgil.

La battaglia condotta da quest’ultimi due sindacati avrebbe come oggetto “una insufficienza economica prevista dall’aumento contrattuale“, che ammonterebbe a poco più del 5% sullo stipendio. Per Uil e Cgil una proposta simile non si avvicinerebbe neanche lontanamente al gap provocato dall’inflazione.

La possibile smentita dall’Aran

L’Agenzia che regola i conti fiscali e amministrativi per i contratti statali, l’Aran, nei prossimi giorni pubblicherà un report semestrale in cui mostrerà i dati sulle indennità aggiuntive e la somma salariale dei dipendenti pubblici.

TRUMP, DAZI E WALL STREET/ La strategia della recessione per sfidare la Cina e non finire come l'Ue

Una potenziale dimostrazione che potrebbe smentire la tesi di Uil e Cgil, dimostrando che le risorse impiegate nel pubblico potrebbero recuperare quanto perso con l’inflazione grazie alle somme pagate per “bonus e straordinari”.

Non ci sarebbero però problemi di fondi, già stanziati per rinnovare potenzialmente i contratti statali per altri due anni. L’unico scalino sarebbe il superamento delle trattative volute dai due sindacati sopra citati.