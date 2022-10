Contributi a fondo perduto 750 mila euro/ Ecco cos’è e per quali imprese è previsto

Sebbene lo stato non abbia più proceduto ad erogare i contributi a fondo perduto, poiché siamo sempre più nella condizione di avere minori disponibilità economiche da parte del governo, ci sono alcuni enti regionali che annualmente cercano di risparmiare un budget da destinare alle partite IVA e in particolare a coloro che hanno necessità di ottenere della liquidità immediata per investirla in attività lavorative mediante contributi a fondo perduto.

Contributi a fondo perduto 750 mila euro: cosa sono e a chi sono rivolti

È il caso della Regione Piemonte che ha messo a disposizione 750 mila euro da destinare mediante contributi a fondo perduto per le partite IVA e le imprese. La domanda scade il 31 dicembre 2022 e bisogna anche fare attenzione ai requisiti obbligatori. Sta prendendo forma la proposta relativa all’approvazione da parte della giunta regionale di un nuovo fondo perduto per le imprese e si tratta di un contributo già attivo e stanziato dalla regione Piemonte.

Prima di tutto bisogna riconoscere quali attività potranno fare la richiesta per ottenere i contributi a fondo perduto, ebbene la Regione Piemonte ha intenzione di privilegiare le nuove imprese e liberi professionisti che svolgono attività artigianali. Quindi coloro che riceveranno i contributi dovranno necessariamente dichiarare di voler svolgere un’attività economica in questi campi. Precisamente le imprese dovranno essere attive e iscritte col codice Ateco 2007 oltre che essere anche in possesso di un business plan.

Inoltre, dei fondi stanziati, ben 125 mila euro saranno legate al pagamento dei contributi a fondo perduto:

per le imprese con sede legale nel territorio dell’area interna Valle Maira e Grana

e quelle con sede legale nel territorio dell’area interna valle Bormida.

Contributi a fondo perduto 750 mila euro:come presentare domanda

La Giunta regionale comunque ha pubblicato tutte le indicazioni per poter presentare la domanda e ottenere i contributi a fondo perduto. La domanda è necessariamente telematica e ha una finestra di presentazione che va dal 19 settembre 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno alle ore 12:00.

Sarà poi necessario anche trasmettere la domanda all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it a cui potenziare i beneficiari dovranno anche allegare l’intera documentazione obbligatoria.

Nonostante i contributi a fondo perduto si chiudono il 31 dicembre dello stesso anno è consigliabile inviare il prima possibile la domanda perché verranno accettate le domande che arrivano prima fino ad esaurimento fondi.











