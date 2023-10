Contributi a fondo perduto Superbonus/ Chi ha diritto? Ecco le priorità (7 ottobre 2023)

I contributi a fondo perduto per il Superbonus potranno essere goduti dai soggetti che avendo un reddito molto basso (vedremo meglio nei dettagli), avranno la possibilità di beneficiare del Superbonus (seppur in misura ridotta, ovvero al 90%). A stabilirlo è il Decreto del Ministero di Economia e Finanza, con sentenza del 31 luglio.

Nonostante la proroga del Superbonus in forma ridotta, il Decreto MEF prevede l’erogazione dei contributi a fondo perduto proprio per via di questa netta riduzione. Il vero “dilemma” però, starà nella distribuzione dei contributi, che molto probabilmente avverrà tramite determinate priorità.

Contributi a fondo perduto Superbonus: cosa si intende per “priorità”?

I contributi a fondo perduto del Superbonus possono essere elargiti a coloro che hanno sostenuto costi per interventi edilizi “non agevolati”, ma soltanto dopo la riduzione dell’aliquota che va dal 110% al 90%.

Le priorità a cui fa riferimento il Governo, sono da intendersi come requisito reddituale, che affinché si possa determinare chi ha realmente bisogno, occorre individuare i soggetti con reddito inferiore a 15.000€, che garantisce l’agevolazione fino ad un tetto di spesa massimo di 96 mila euro.

Il Superbonus – a differenza delle altre misure – prevede un calcolo “sproporzionato”. Il conteggio verrà suddiviso a scaglioni, che si suddivideranno tra le richieste avvenute da parte dei contribuenti italiani e i fondi messi a disposizione dei contribuenti (20 milioni di euro).

Qualora il rapporto superasse il 100%, il contributo verrà corrisposto al 100%. Se la percentuale è inclusa tra il 10% e il 100%, il contributo sarà conteggiato in proporzione al risultato. Se invece, la percentuale fosse minore del 10%, verrà comunque garantito un contributo minimo pari al 10%.

Contributi a fondo perduto Superbonus: come ottenerli in modo “garantito”

Abbiamo visto che i contributi a fondo perduto per il Superbonus verranno destinati alle famiglie o ai privati, con più priorità economiche. La riduzione della percentuale per favorire gli interventi edili, comporterà delle spese di capitale non indifferenti, e soprattutto non alla portata di tutti.

Le domande che vedranno una accettazione più “certa”, sono quelle che arriveranno per prime (a partire dall’1 gennaio 2023). Qualora le richieste dovessero combaciare alla stessa data, ma i fondi risultano “insufficienti”, il bonus verrà elargito in ordine cronologico.











