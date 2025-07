I contributi pagati come assistenza sanitaria non sempre vengono previsti nel reddito personale, il caso è stato trattato dal fisco.

Sussistono dei casi in cui i contributi versati a favore dell’assistenza sanitaria potrebbero esser “esentasse”. É il caso – recentemente discusso dal fisco – di una vedova di un ex impiegato presso un istituto bancario e iscritto alla Cassa previdenziale.

L’obiettivo della donna a cui è morto il marito è quello di integrare o sostituire specifiche forme previdenziali del Sistema Sanitario Nazionale, garantendo comunque una continuità. La risposta sull’esenzione delle imposte arriva direttamente dall’Ade, con la circolare numero 190 risalente a questo 21 luglio.

Quando i contributi per l’assistenza sanitaria sono esentasse

I contributi pagati per l’assistenza sanitaria potrebbero essere privi di tassazione, e nel conteggio verrebbero trattati allo stesso modo anche i benefit fiscali per i figli non a carico. Il caso in questione riguarda la vedova che alla morte del marito (impiegato in banca), non ha mai smesso di pagare le rate previdenziali della Cassa a cui si è iscritta.

La questione è semplice: la donna continua a versare dei contributi non solo per la propria pensione, ma anche per l’assistenza sanitaria garantita dalla Cassa, e a questo punto si domanda se le prestazioni onorate anche per il figlio che non è più carico rientra tra i costi deducibili sulla propria previdenza.

L’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, sostenendo che nel limite di 3.615,20€ annui le cifre ottenute come forma pensionistica, non rientrano nel reddito complessivo e come tali non vengono tassate.

Tra casi ed eccezioni

Il fisco ricorda che una similitudine dei due casi potrebbe ricondursi sia all’articolo 51 che al numero 10, ma in entrambi i casi rispettivamente si fa riferimento a due contesti differenti: il primo inerente ai contributi pagati a favore di società di mutuo, casse ed enti con scopi assistenziali, e il secondo applicando la deducibilità per i fondi del SSN.

Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sempre nel limite pari a 3.615,20€, i contributi pagati per l’assistenza sanitaria nella Casse dell’ex marito impiegato bancario, saranno considerati totalmente deducibili e privi di imposta (al di là che si tratti di un reddito da pensione o da dipendente).