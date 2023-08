Contributi Covid fondo perduto/ Erogabili anche a chi è “irregolare con il Fisco” (22 agosto 2023)

Sui contributi Covid a fondo perduto per quelle aziende e contribuenti fiscalmente irregolari, è intervenuta la CGT della Lombardia, ovvero la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Con la sentenza 1769/15/2023, con a capo il Presidente Secchi e relatore De Domenico, si vieta all’Ade ogni controllo fiscale durante l’erogazione dei contributi legati al periodo dell’emergenza sanitaria.

La sentenza nasce dopo un recente caso in cui un contribuente richiedeva una autotutela a fronte di una domanda per l’ottenimento del sussidio a fondo perduto per i problemi causati dal Covid: tramite dei controlli specifici dell’Ade, il Fisco negò la richiesta per alcuni accertamenti da fare.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il contributo era inaccettabile in quanto c’erano: «una molteplicità di omissioni dichiarative e di versamento d’imposta le quali impediscono di considerare come affidabili i dati economici denunziati dalla parte con conseguente disconoscimento del contributo in oggetto».

A questo punto in giudizio sono accadute due situazioni: la prima, che secondo il Decreto che consentiva l’erogazione del contributo a fondo perduto per il Covid, gli unici requisiti da rispettare erano stati soddisfatti (ricavi e fatturato inferiore rispetto al periodo d’emergenza), e la seconda che l’Ufficio Fiscale si ostinava a non accettare la domanda per una infedeltà fiscale rilevata dai dati.

Morale della favola, la contribuente fa notare giustamente – come affermato dalla Corte Lombarda – che i contributi Covid a fondo perduto vanno erogati in base al confronto ricavo e fatturato per il periodo di interesse. Motivo per cui, essi andrebbero destinati alla contribuente, anche se fosse inadempiente in alcuni aspetti fiscali.