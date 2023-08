Contributi editoria 2023/ Fino al 30% di crediti per le spese della Stampa (19 agosto)

Tra i nuovi contributi per l’editoria del 2023, ritroviamo il bonus per la stampa, destinato a periodici e quotidiani. È altrettanto palese che queste imprese debbano soddisfare dei requisiti che vanno oltre alla ragione sociale e alla tipologia d’attività.

Le aziende editrici (periodici e quotidiani), che potranno sfruttare il bonus carta, potranno farlo a partire dal 5 settembre del 2023. L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 30%, da applicare sui costi sostenuti per la stampa (purché sia quella relativa al 2022).

Contributi editoria 2023: come sfruttare il 30% del credito d’imposta

Come contributi per l’editoria del 2023 suggeriamo di prendere atto del nuovo credito di imposta fino al 30% sul totale dei costi affrontati per stampare. Come si può presupporre dal tipo di “bonus carta”, il benefit fiscale è destinato sia ai periodici che ai quotidiani.

La domanda dev’essere mandata entro il 6 ottobre del 2023, oltre a requisiti e condizioni specifiche da soddisfare (consultabili tramite la circolare numero 1 Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria).

Tutte le aziende che sono interessate a godere del bonus carta, potranno far domanda accedendo al portale ufficiale di “Impresainungiorno” e spedendola telematicamente. Ricordiamo che per l’accesso è sufficiente utilizzare uno dei classici metodi d’autenticazione digitale: CNS oppure lo SPID.

Tra i requisiti da soddsifare non possiamo omettere:

Sede legale in Unione Europea;

Iscrizione presso il ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione);

Avere uno dei codici ATECO ammessi nella misura.

Il credito di imposta del 30% può essere sfruttato in compensazione tramite il modello F24 e non è possibile cumularlo con altri benefit simili.

Gli unici costi non ammessi nei contributi dell’editoria del 2023, sono quelli sostenuti per la carta per la stampa in cui c’erano inserzioni pubblicitarie oltre il 50% di prodotti editoriali specifici. Per assicurarsi che le spese siano ammissibili, suggeriamo di farle certificare da un revisore legale. L’agevolazione è estesa anche al biennio 2022 – 2023.











