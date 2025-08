Dalla Lombardia arrivano molteplici contributi green per aiutare le strutture ricettive. L'aiuto è garantito a fondo perduto.

Dalla Regione Lombardia arriva un nuovo bando destinato ai contributi green. Nello specifico il territorio vorrebbe aiutare le strutture ricettive ad innovarsi e stare al passo coi tempi, ma qual è la strategia potenzialmente adottabile?

L’investimento prevede un piano di ritorno nel medio e lungo termine, e ha come finalità ultima l’installazione delle colonnine elettriche per caricare i veicoli elettrificati. Per partecipare sarà indispensabile rispettare le condizioni dettate dalla Regione (che riassumeremo qui).

Il bando dei contributi green previsti dalla Lombardia

Il bando della Regione Lombardia garantirà dei contributi relativamente al settore “green“, aiutando le strutture ricettive ad attrarre più turisti con auto ecologiche (prive di un motore endotermico). Un simile incentivo potrà ampliare l’offerta turistica e aiutare indirettamente a favorire più economia circolare.

Naturalmente le strutture incluse nel bando non sono soltanto gli hotel oppure gli alberghi, bensì chiunque possa offrire un’offerta turistica, tra cui villaggi, campeggi (anche ovviamente all’aria aperta). Questo implica una miglior qualità della proposta e favorire un investimento (divenendo più sostenibile).

I contributi non escludono nessuno, tanto che possono essere concessi non solo alle strutture che risultano essere avviate ed esistenti, ma anche a quelle nuove che prevedono un nuovo avvio d’attività.

I requisiti delle strutture ricettive

Attenzione infine ai requisiti da rispettare secondo le nuove direttive, ovvero l’attivazione dei codici CIN e CIR. In assenza di entrambi, non solo verrà negato l’ottenimento del beneficio fiscale, ma si infrangeranno anche le normative che regolamentano il settore degli affitti brevi.

Per poter essere in linea con l’aiuto della Regione Lombardia la struttura – post presentazione della domanda – dovrà sostenere una spesa pari a 80.000€ e il contributo (garantito a fondo perduto) è previsto al 50% dei costi ritenuti “ammissibili”.

Per inviare l’istanza – obbligatoriamente online – c’è tempo fino al 9 ottobre di quest’anno, ed è possibile farlo collegandosi al portale della Regione.