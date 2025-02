Dai recenti dati ISTAT cambiano anche i contributi da destinare ai lavoratori domestici 2025, e conseguenzialmente il valore del salario mensile, complice anche l’adeguamento alle speranze di vita aggiornato allo 0,8%.

L’INPS ha tenuto fondamentale far evincere la sussistenza di poter godere dell’esonero contributivo a favore dei datori che sono tenuti a versare i contributi presso la cassa CUAF. In base al tipo di contratto sottoscritto cambiano anche le percentuali. Ad esempio per il “tempo determinato” il contributo in più è dell’1,4%.

Premi di risultato tassazione/ Aliquota agevolata e sconto sui contributi (30 gennaio 2025)

Contributi lavoratori domestici 2025: nuove regole

Cambiano le regole e i contributi lavoratori domestici 2025. Tra le novità figurano il rapporto tra la paga all’ora e i contributi previdenziali da versare. Ad esempio, per le somme fino a 9,48€ il contributo all’ora ammonta a 8,4€, mentre per le paghe oltre 11,54€ il valore contributivo è sempre 11,54€.

Settimana corta pubbliche amministrazioni/ Soltanto "4 giorni" di lavoro (28 gennaio 2025)

C’è una novità importante che si inserisce negli incentivi per i colf e le badanti, la possibilità per il datore di lavoro di fare a meno della quota contributiva per la polizza, a patto che i lavoratori abbiano soddisfatto le condizioni necessarie per poterlo fare (entro la fine del 2025).

Ad aver sancito le nuove regole sui contributi è stato l’articolo 2, del comma 28, della legge con protocollo numero 92 dell’anno 2012, che rivede e modifica i valori come segue (senza il contributo addizionale):

Salario all’orario reale Salario convenzionale Contributo all’ora con cassa CUAF Contributo all’ora senza la cassa CUAF Fino a 9,48€ 8,40€ 1,68€ (0,42) (2) 1,69€ (0,42) (2) Superiore a 9,48€; Entro 11,54€ 9,48€ 1,89€ (0,48) (2) 1,90€ (0,48) (2) Superiore a 11,54€ 11,54€ 2,30€ (0,58) (2) 2,32€ (0,58) (2) Attività lavorativa più di 24 ore a settimana 6,11€ 1,22€ (0,31) (2) –

Con il contributo addizionale invece, le novità sono le seguenti:

Aumento stipendi statali 2025/ Lo stop dai sindacati: cos'è successo? (23 gennaio)

Salario all’orario reale Salario convenzionale Contributo all’ora con cassa CUAF Contributo all’ora senza la cassa CUAF Fino a 9,48€ 8,40€ 1,79€ (0,42) (2) 1,80€ (0,42) (2) Superiore a 9,48€; Entro 11,54€ 9,48€ 2,03€ (0,48) (2) 2,04€ (0,48) (2) Superiore a 11,54€ 11,54€ 2,47€ (0,58) (2) 2,48€ (0,58) (2) Orario di lavoro oltre le 24 ore a settimana 6,11€ 1,31€ (0,31) (2) –

Per un calcolo più preciso suggeriamo di richiedere l’intervento di un professionista del settore e tenendo sempre in considerazione l’altro parametro che incide sui contributi: ovvero i coefficienti di ripartizione (sia con che senza addizionale).