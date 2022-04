Contributi lavoratori domestici, INPS/ Nuove regole su pagamento: con App IO addio bollettini PagoPA

Contributi lavoratori domestici 2022: Inps, via i bollettini pagoPa

Cambiamenti in arrivo per i pagamenti dei contributi per i lavoratori domestici del 2022. Nello specifico, grazie all’app IO – oggi sempre più importante – si potranno pagare e ricevere le notifiche relativamente alle scadenze di questa tipologia di tributi, per evitare sanzioni e debiti con lo Stato.

Con un tweet l’INPS ha spiegato quanto grazie all’applicazione IO, da adesso sia facile pagare i contributi dei lavoratori domestici, potendo finalmente abolire i bollettini pagoPA. Una mossa intelligente per poter risparmiare tempo e accelerare le procedure.

Contributi lavoratori domestici colf 2022, Inps: che cosa cambia con l’app IO

Il funzionamento di IO è piuttosto semplice. L’applicazione è stata pensata per poter agevolare i cittadini usufruendo semplicemente e velocemente dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione.

Come si può apprendere dal tweet ufficiale rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il servizio di pagamento (e notifica con conseguente scadenza), è attivo direttamente sull’applicazione IO.

Ecco la comunicazione ufficiale da parte dell’INPS:

“Attraverso l’app IO i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’Inps e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata“.

Sull’applicazione sono state già attivate le funzionalità più importanti che consentiranno una gestione migliore e più veloce:

Notifica per disposizioni di pagamento inerente alle prestazioni pensionistiche e non; Notifica dello stato di avanzamento di tutte le richieste gestite sul portale Linea INPS oppure Inps Risponde; Notifica di comunicazioni scritte già consultabili presso la Cassetta Postale online.

Dunque si conferma l’abolizione dei bollettini PagoPA per il pagamento dei contributi per il lavoratori domestici. Una scelta sensata per ridurre drasticamente i tempi di pagamento ed evitare di incorrere a sanzioni che avrebbero gravato sia sul datore di lavoro che sul dipendente stesso.

