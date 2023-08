Contributi macchine agricole 2023/ I fondi del PNRR disponibili per Regioni (19 agosto)

I contributi per le macchine agricole del 2023 sono coperti e a fondo perduto fino all’80%, includendo i costi per l’deammodernamento del parco macchine agricole per migliorare l’efficienza della produzione a valere, su una dotazione complessiva di 400 milioni di euro.

A stabilirlo è il decreto direttoriale dell’8 agosto del 2023 numero 413219 del ministero dell’agricoltura (Masaf), in cui vengono messe in atto le risorse economiche previste dal PNRR, riconducendoci con esattezza alla Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 su «Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare».

Contributi macchine agricole 2023: quanto spetta alle imprese?

I contributi che aiuteranno a ringiovanire le macchine agricole del 2023 vengono destinate a molte regioni e province autonome italiane. A regolarlo è – lo ribadiamo – il Decreto dell’8 agosto del 2023. Gli importi possono dipendere in base al territorio in cui ci troviamo.

Al di là della differenza dei contributi a fondo perduto, occorre tenere in considerazione che la normativa non prevede il superamento del:

Il 65% del totale rapportato alle spese affrontate come investimento ammissibile; L’80% del totale rapportato alle spese affrontate come investimento ammissibile anche qualora foste dei giovani agricoltori.

Nella maggior parte dei casi, gli investimenti massimi da considerare per poter ottenere i contributi delle macchine agricole del 2023 vanno dai 35.000 ai 70.000 euro. Ci sono casi in cui determinate proposte progettuali, pur superando i 70 mila euro possono essere finanziate con questo contributo (pur calcolando sempre la spesa massima di 70.000€).

Diverso è il caso qualora si volesse procedere con l’ammodernamento dei frantoi oleari, che grazie al Decreto 2/2/2023 numero 53263 vengono destinati 100 milioni di euro (sempre a valere sui fondi del PNRR).

Investire nell’agricoltura porterà certamente i suoi frutti, dunque poter ottenere i contributi a fondo perduto per le macchine agricole del 2023, è un’ottima opportunità per non restare indietro e allo stesso tempo poter risparmiare sulla manutenzione, che è generalmente il peso più grande.











