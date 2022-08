Contributi nuove imprese 2022/ Chi può far richiesta e quando si può ottenere

Anche quest’anno è possibile richiedere i contributi nuove imprese del 2022. Si tratta di una agevolazione statale, che mira a promuovere l’avvio di nuove attività indipendentemente da donna o uomo, purché favorisca e migliori l’economia del territorio.

Per ottenere il contributo è necessario possedere determinati requisiti. Si tratta nello specifico di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero, che spiegheremo dettagliatamente più avanti.

Contributi nuove imprese 2022: in cosa consiste il bonus per le aziende?

I contributi per le nuove imprese 2022 sono attivi grazie al programma ON (Oltre Nuove Imprese). L’agevolazione è rivolta sia all’impresa solamente femminile, che giovanile.

L’agevolazione prevede dei contributi a fondo perduto per PMI e dei prestiti a tasso zero.

Per ottenere il finanziamento a tasso zero, è possibile farlo per un massimo di dieci anni. Il contributo a fondo perduto invece, va richiesto per una cifra che non superi il 90% della spesa massima ammissibile (un milione e mezzo di euro per le aziende avviate da non oltre 36 mesi, fino a 3 milioni di euro per le imprese avviate da non oltre 60 mesi).

Le aziende avviate da non oltre 36 mesi hanno a disposizione dei fondi (senza obbligo di restituzione), con un importo pari al 20% per le spese usufruite per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, software informatici e tecnologie per migliorare la comunicazione, le licenze e i brevetti.

Se invece le imprese non sono state avviate da oltre 60 mesi, il contributo a fondo perduto viene corrisposto al 15% per i costi relativi agli acquisti di impianti, macchinari, attrezzature, software informatici e tecnologie per migliorare la comunicazione, le licenze e i brevetti.

Affinché i contributi per le nuove imprese del 2022 possano esser accettati, esse dovranno impiegare le spese o trasformare l’attività, in almeno uno dei settori qui in elenco:

Manifatturiero;

Servizi;

Commercio;

Turismo.

Per poter inviare la domanda è necessario rivolgersi al sito web ufficiale di Invitalia.

